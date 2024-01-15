На заседании правительства рассмотрят вопросы электроэнергетики

Также будут обсуждены вопросы электронной торговли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на primeminister.kz

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"Во вторник, 16 января, в 10:00 часов в Үкімет үйі состоится заседание правительства. На повестке заседания: 1. развитие электроэнергетики; 2. развитие электронной торговли", - говорится в сообщении.

Прямую трансляцию заседания правительства можно увидеть на сайте PrimeMinister.kz, официальном YouTube-канале и на Facebook. Также онлайн-трансляция будет доступна на Telegram-канале UKIMET.