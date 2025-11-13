Большая часть случаев связана с нарушением правил охоты (171 факт), а также правил оборота оружия (44 факта). Кроме того, выявлено 18 фактов незаконной ловли рыбы. Наибольшее число случаев явного игнорирования законодательства в сфере охраны природы – в Шуском райо­не. Здесь установлен 41 факт браконь­ерства. Что касается уголовного дела, то начато досудебное расследование по факту незаконной охоты в Мойынкумском районе.

Департамент полиции Жамбылской области призывает жителей региона бережно относиться к природе и строго соблюдать требования законодательства. По какой бы причине ни совершались действия, направленные против природы, будь то жажда быстрой наживы, тяжелое финансовое положение или спортивный интерес, итог у них один – разрушение экосистемы, которую восстановить невозможно. Нельзя злоупот­реблять богатствами родного края – об этом важно помнить во время охоты, рыбалки или сбора растений.