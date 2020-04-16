Начальника столичного аэропорта судят за халатность, бухгалтера - за взятки
Айдана Демесинова
Бывший председатель правления АО "Международный аэропорт "Астана" ответит перед судом за халатность. Об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель аппарата Агентства РК по противодействию коррупции Куаныш Жапаков, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Департаментом по городу Нур-Султан завершено расследование в отношении главного бухгалтера АО "Международный аэропорт "Астана" по двум совершенным преступлениям: по факту дачи взятки должностным лицам Антикоррупционной службы города Нур-Султан в сумме 16 млн тенге за непроведение проверки финансово-хозяйственной деятельности", - сказал Жапаков.
Кроме того, по его словам, бухгалтера будут судить по факту хищения денежных средств Аэропорта в сумме 1,7 млрд тенге, путем перечисления на расчетные счета более 30-ти компаний, без фактического выполнения работ.
"По этому же делу суду передан бывший председатель правления АО "Международный аэропорт "Астана", действия которого квалифицированы как халатность", - добавил спикер.
Напомним, главный бухгалтер столичного аэропорта был задержан за дачу взятки и хищение средствв мае прошлого года.