Начнется выпуск метанола

Экономика
Наталия Портнягина
В селе Белес района Байтерек состоялась торжест­венная церемония закладки капсулы в честь начала строительства первого в респуб­лике газохимического комплекса по производству метанола мощностью 130 тыс. тонн в год.

Метанол – важнейший элемент для современной химической промышленности, он широко применяется при производстве пластмасс, красок, медикаментов, бытовой и промышленной химии, а также экологически чистого топлива. Сегодня потребность республики в данном сырье закрывается исключительно за счет импорта, поэтому его собственное производство – важный шаг для отечественной газохимической отрасли.

Инициатор и оператор проекта – компания Zhaik Petroleum LTD, ее партнером выступает ТОО «Синьцзянская торгово-промышленная корпорация «Сан Бао», работающая в ­Казахстане более 30 лет. Для строительства завода привлечены опытные специалисты из Китая. Комплекс будет обеспечен современным оборудованием и передовыми технологиями.

Активная фаза строительства начнется весной следующего года. Выход комплекса на полную мощность запланирован на 2027-й. Общий объем инвестиций составляет 78,8 млрд тенге. На этапе строительства и после запуска предприятия будет соз­дано около 470 рабочих мест.

Новый проект, работа над которым началась еще пять лет назад, – пример выполнения регионом поручений, данных Главой государства, по привлечению инвестиций и развитию обрабатывающей промышленности. Напомним: итогом недавней деловой поездки акима области Наримана Турегалиева в Китай стало подписание ряда договоров. Из них реализация двух проектов (организация производства нефтяных катализаторов и строительство ГТС на 34 МВт) стартует уже в текущем году.

