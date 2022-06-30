«Наехали» даже союзники

Верховный суд США отменил конституционное право на аборт. Вслед за этим международные организации и мировые лидеры, в том числе руководители Канады, Франции и Великобритании, выступили с резкой критикой этого шага, сообщает The Guardian.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что речь идет о наступлении на «фундаментальное право женщин принимать решение о собственном теле». «Нам нужно добиваться прогресса, а не вес­ти бесконечную борьбу и двигаться вспять», – отметила она.

Глава британского правительства Борис Джонсон также назвал решение американского суда «большим шагом назад». А лидер Шотландской нацио­нальной партии Никола Стёрджен предположила, что этот прецедент «придаст смелости силам, выступаю­щим против абортов и женщин, в других странах».

«Ни одно правительство, ни один политик или мужчина не должны указывать женщине, что она может или не может делать со своим телом», – заявил канадский премьер Джастин Трюдо. Он добавил, что «не способен представить весь тот страх и гнев», которые испытывают сейчас американки.