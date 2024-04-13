Находившегося в межгосрозыске россиянина задержали в аэропорту Алматы

11 апреля при прилете авиарейса сообщением Внуково - Алматы транспортными полицейскими совместно с сотрудниками ПС КНБ задержан 32-летний гражданин РФ.

«Установлено, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск в сентябре 2023 года за незаконное вовлечение и участие граждан Таджикистана и лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств», - говорится в сообщении.