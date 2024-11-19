Наибольший урон государству наносят хищения – Антикор

Коррупция
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Чиновники выводят деньги, используя недос­таточную прозрачность бюджетных процессов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О превентивных и уголовных мерах антикоррупционной политики рассказал глава Антикора Асхат Жумагали, передает Kazpravda.kz 

Он назвал цифровизацию одним из ключевых способов устранения «лазеек».

По словам Жумагали, благодаря цифровым технологиям сейчас более 90% госуслуг с мобильного телефона доступны под ключ. Создание экосистемы «электронного правительства», по мнению спикера, существенно сократило контакты с чиновниками: сотрудники Антикора с помощью информсистем, выявляют и анализируют коррупционные риски.

«Важно отметить, что наибольший урон наносят хищения. Отдельные чиновники получают откаты, выводят деньги, используя недос­таточную прозрачность бюджетных процессов. Системным решением может стать внедрение механизма «окрашивания денег» с помощью цифрового тенге. Он заключается в отслеживании денежных потоков путем присвоения каждой транзакции уникального «цифрового следа», что дает возможность проследить всю цепочку операций. Агентство совместно с Нацбанком и Минфином апробирует такой подход в социально значимых и наиболее подверженных коррупции сферах – это строительство дорог, сельскохозяйственные субсидии и кредиты», – сообщил Жумагали. 

Как отмечает спикер, профилактический эффект антикоррупционной политики определяется комплексным применением как превентивных, так и уголовных мер.

Ранее председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали рассказал о возврате активов и передовых новеллах в антикоррупционном законодательстве.

#Антикор #хищения #цифровой след

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