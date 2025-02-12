Налоговую реформу обсудили на встрече с представителями бизнеса в Павлодарской области

Налоги
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​​​​​​Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов встретился с бизнес-сообществом Павлодарской области. В ходе встречи были представлены основные изменения в налоговом законодательстве, которые планируют внедрить в ближайшее время, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

По его словам, при реализации реформы ожидается рост налоговых поступлений в бюджет страны – 4-5 триллиона тенге ежегодно. Одним из ключевых нововведений станет возможность для физических лиц с доходом до 15 миллионов тенге в год не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Это позволит многочисленной категории самозанятых – курьерам, таксистам и ремесленникам – использовать платформенную занятость операторов агрегаторов без лишних бюрократических процедур.

«В этом режиме предполагается изъятие четырех процентов: два – пенсионные взносы, один – медицинское страхование, один процент – социальные отчисления», – пояснил Ержан Биржанов.

🔘Ранее один процент уходил на индивидуальный подоходный налог, но теперь эти деньги останутся у самозанятых в качестве их будущих пенсионных и социальных накоплений. В случае превышения порога дохода предприниматель будет обязан перейти на статус плательщика НДС.

Вице-министр также затронул волнующую тему о возможном подорожании продуктов питания из-за увеличения налоговой нагрузки. Он заверил, что сельскохозяйственную продукцию не будут облагать налогами, а розничный останется в действующей форме. Также Министерство финансов рассматривает сокращение неэффективных налоговых льгот, введение дифференцированных ставок по индивидуальному подоходному налогу для казахстанцев с высокой прибылью.

🔷В правительстве еще обсуждают повышение ставки НДС до 16% для увеличения дохода бюджета, что позволит сберечь стабильное состояние Национального фонда и финансировать приоритетные государственные проекты: кредитование инвесторов, развитие институтов АПК, покрыть затраты на оборону страны, модернизацию ЖКХ, развитие теплоэнергетической и газотранспортной систем, машиностроение, обрабатывающую промышленность, водоснабжение и водоотведение.

«Последние несколько лет мы изымали средства из Нацфонда, хотя его ключевая задача – это инвестиции в будущее», – напомнил Ержан Биржанов.

🔘Предлагая налоговые реформы, правительство намерено соблюсти баланс между поддержкой бизнеса и увеличением бюджетных доходов для решения социальных вопросов страны. На встрече с вице-министром местные предприниматели смогли задать вопросы и внести свои предложения, которые будут рассмотрены при дальнейшей доработке инициатив.

#налоги #обсуждение

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