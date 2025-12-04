Регион считается энергодефицитным, поскольку потребляет почти в четыре раза больше электроэнергии, чем вырабатывает. Поэтому развитие энергетики приобретает здесь стратегическое значение. Сегодня наряду с традиционными источниками генерации в Костанайской области уделяют большое внимание возобновляемым и экологически чистым, использующим солнце, ветер и природный газ.

К концу 2027-го в области появятся четыре ветряные, солнечная и газопорш­невая электростанции. На их сооружение будет затрачено 566 млрд тенге в виде инвестиций.

– Для того чтобы обеспечить стабильное развитие экономики, нужен запас генерирующей мощности. Когда он поя­вится, регион станет более привлекательным для инвесторов, – подчерк­нул аким области Кумар Аксакалов. – Поэтому следует целенаправленно работать в данном направлении. До 2023 года у нас имелась лишь одна вет­ряная электростанция, в позапрошлом году запустили еще одну. Сейчас ведется­ строительство двух на территории Федоровского и Карабалыкского районов. В 2026-м приступим к сооружению еще одной ветряной электростанции мощностью 1 000 МВт, которая охватит энергоснабжением сразу три района и город Рудный. Это будет большой проект: в одном месте планируется установка 165 ветряков.

Совсем скоро, уже в этом месяце, в Костанайской области будет открыта первая солнечная электростанция, способная выдавать 22 МВт, а к концу следующего года заработает и газопоршневая.

В результате осуществления всех проектов выработка собственной электроэнергии в области увеличится в 10 раз – с нынешних 0,12 до 1,2 ГВт – и полностью закроет ее потребности.