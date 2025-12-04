Намечен десятикратный прирост электрогенерации

Проекты
7
Валентина Мелехова, Костанайская область

Шесть крупных объектов альтернативной энергетики планируется ввести в эксплуатацию в Костанайской области.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Регион считается энергодефицитным, поскольку потребляет почти в четыре раза больше электроэнергии, чем вырабатывает. Поэтому развитие энергетики приобретает здесь стратегическое значение. Сегодня наряду с традиционными источниками генерации в Костанайской области уделяют большое внимание возобновляемым и экологически чистым, использующим солнце, ветер и природный газ.

К концу 2027-го в области появятся четыре ветряные, солнечная и газопорш­невая электростанции. На их сооружение будет затрачено 566 млрд тенге в виде инвестиций.

– Для того чтобы обеспечить стабильное развитие экономики, нужен запас генерирующей мощности. Когда он поя­вится, регион станет более привлекательным для инвесторов, – подчерк­нул аким области Кумар Аксакалов. – Поэтому следует целенаправленно работать в данном направлении. До 2023 года у нас имелась лишь одна вет­ряная электростанция, в позапрошлом году запустили еще одну. Сейчас ведется­ строительство двух на территории Федоровского и Карабалыкского районов. В 2026-м приступим к сооружению еще одной ветряной электростанции мощностью 1 000 МВт, которая охватит энергоснабжением сразу три района и город Рудный. Это будет большой проект: в одном месте планируется установка 165 ветряков.

Совсем скоро, уже в этом месяце, в Костанайской области будет открыта первая солнечная электростанция, способная выдавать 22 МВт, а к концу следующего года заработает и газопоршневая.

В результате осуществления всех проектов выработка собственной электроэнергии в области увеличится в 10 раз – с нынешних 0,12 до 1,2 ГВт – и полностью закроет ее потребности.

#Костанайская область #энергетика #электроэнергия

Популярное

Все
Первая победа
На севере поспели... бананы
Когда вещи говорят
Служение Отечеству – дело всей жизни
Вклад Смагула Садвокасова в образование региона
Золото из Даммама
Shymbulak открыл сезон при дефиците снега
Учительство в контексте глобальной повестки
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Армия усиливает подготовку допризывников
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья

Читайте также

Будут выращивать томаты
Не только помощь, но и образ жизни
В Кентау открылся завод газовых котлов
Индустриальную зону создают в Сатпаеве

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]