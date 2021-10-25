Нанес удары ножницами и лопатой. Подозреваемого в убийстве задержали в ВКО
Екатерина Елисеева
Полицейские Восточно-Казахстанской области по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве 19-летнего парня, который смертельно ранил 59-летнего собутыльника, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.
В начале октября текущего года в дежурную часть ОП Бородулихинского района поступило сообщение от неизвестной женщины о том, что в доме, расположенном на одной из улиц села Новая Шульба, обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался 19-летний житель Бородулихинского района, который признал свою вину", – сообщил заместитель начальника ДП ВКО полковник полиции Талгат Шаяхметов.
Стражи правопорядка установили, что злоумышленник в ходе распития алкогольной продукции на почве словесного конфликта нанес потерпевшему множественные удары лопатой и ножницами по различным частям тела, в результате которых последнему были причинены травмы, несовместимые с жизнью.
По факту убийства (часть 1 статьи 99 УК РК) начато досудебное расследование. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.