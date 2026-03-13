Наполнить сердца и души радостью

Общество
Уважаемый джамаат!

Искренне поздравляю вас с великим праздником всего мусульманского мира – Ораза айт!

Само слово «айт» означает «празднование», «сближение», «взаимную радость» и «единение в радости». Как говорил наш Пророк, самое достойное деяние после исполнения обязательных предписаний – это вселять радость в сердце мусульманина. Даря радость другому, человек и сам обретает истинное счастье.

В эти дни принято заботиться о близких, помогать нуждающимся, старикам и детям, оставшимся без попечения, а также людям с ограниченными возможностями.

Ораза айт – это великий праздник, который укрепляет братство между людьми, усиливает согласие и взаимное уважение. Всем нам следует обмениваться добрыми пожеланиями, навещать родных и соседей, проявлять почтение к старшим и заботу о младших, тем самым приумножая единство и благодать в нашем обществе.

Пусть будет благословенен праздник Ораза айт! Желаю каж­дому дому счастья и достатка, единства и мира. Пусть Всевышний Аллах одарит всех нас благами и радостью в обоих мирах, даст возможность встретить следующий Рамазан и удостоит великой награды. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям и благодати в делах! Пусть наш народ пребывает в благополучии, страна – в спокойствии, а наша независимость будет вечной! Аминь!


С уважением, председатель ДУМК
Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы

