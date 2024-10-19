Нарколаборотория ликвидирована в Акмолинской области

Криминал
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Изъято около 7 кг мефедрона, свыше 100 литров прекурсоров, а также оборудование для изготовления «синтетики», передает Kazpravda.kz

Фото: КНБ РК

Департаментом КНБ по Акмолинской области при координации органов прокуратуры в Ерейментауском районе пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.

С поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.

Изъято порядка 7 кг психотропного вещества «мефедрон», свыше 100 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления «синтетики».

Проводится досудебное расследование.

Иная информация разглашению не подлежит.

#наркотики #КНБ РК #лаборатория

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