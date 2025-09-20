В очередном Послании народу Глава государства подчеркнул, что Закон и Порядок – основа нашего государства. На заседании Совета безопасности Президент также отметил необходимость усиления борьбы с наркоманией и выразил обеспокоенность тревожными тенденциями.

По информации председателя Совета по поддержке молодежи, депутата Мажилиса Парламента Нартая Сарсенгалиева, в Казахстане более 18 тыс. человек находятся под динамическим наблюдением в связи с употреблением наркотиков.

– Проблема, которую мы сегодня обсуждаем, – не просто социальное зло, а угроза для всей нации. За последние годы значительно возросло число зависимых от синтетических психоактивных веществ. Если в 2018-м таких лиц было зарегистрировано всего 147, то в 2023-м их количество достигло 731. Это свидетельствует об ухудшении ситуации, – выразил обеспокоенность мажилисмен. – За последние пять лет объем изъятых синтетических наркотиков увеличился в 143 раза – с 7,7 килограмма до 1,1 тонны. И это только та часть, которая попала в руки представителей правоохранительных органов. Объем в теневом обороте может быть гораздо больше.

Первый заместитель министра внут­ренних дел Бауыржан Аленов сообщил о комплексных мерах, принимаемых в рамках реализации принципа «Закон и Порядок».

– С 6 марта наказания в отношении организаторов наркобизнеса ужесточены вплоть до пожизненного лишения свободы. С 1 января 2026-го будет введена уголовная ответственность за незаконный оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ. С начала года выявлено 5 385 фактов наркопрес­туплений, ликвидировано 14 организованных преступных групп, в том числе три транснациональные, прекращена деятельность 12 нарколабораторий, – рассказал представитель МВД.

По словам вице-министра культуры и информации Евгения Кочетова, посредством информационной системы «Кибернадзор» ведомство проводит постоянный мониторинг интернет-ресурсов и социальных сетей. В период с 3 января по 2 сентября этого года выявлено 8 268 материалов, содержащих пропаганду наркотиков, психотропных средств, их аналогов и прекурсоров. По 50 предписаниям ограничен доступ к 624 интернет-ресурсам и ссылкам, направлено 37 предупреждений в отношении 96 незаконных материалов.

Своими предложениями по профилактике наркомании в регионе поделился председатель Карагандинского областного совета по поддержке молодежи Аскар Оразбеков. Председатель столичного филиала «Жастар рухы» Арсланбек Магзум представил результаты проведенной работы. Директор департамента организации медицинской помощи Минздрава Гульнар Сарсенбаева рассказала, что наркотики и психотропные вещества чаще всего употребляют подростки и молодежь, и для них крайне важен этап реабилитации.

– Особого внимания требует работа 85 центров здоровья подростков и молодежи. Они играют ключевую роль в сохранении и укреплении психического и репродуктивного здоровья молодежи в возрасте от 10 до 29 лет. В 2024 году за помощью в эти центры обратились более 700 тысяч молодых людей. Это показатель доверия и востребованности данных структур среди целевой аудитории, – отметила представитель Минздрава.