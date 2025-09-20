Наркомания – угроза нации

Закон и Порядок
Категория логотип
84
Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

На площадке Республиканского совета по поддержке молодежи при партии «Amanat» обсуждены меры по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

фото пресс-службы партии «Amanat»

В очередном Послании народу Глава государства подчеркнул, что Закон и Порядок – основа нашего государства. На заседании Совета безопасности Президент также отметил необходимость усиления борьбы с наркоманией и выразил обеспокоенность тревожными тенденциями.

По информации председателя Совета по поддержке молодежи, депутата Мажилиса Парламента Нартая Сарсенгалиева, в Казахстане более 18 тыс. человек находятся под динамическим наблюдением в связи с употреблением наркотиков.

– Проблема, которую мы сегодня обсуждаем, – не просто социальное зло, а угроза для всей нации. За последние годы значительно возросло число зависимых от синтетических психоактивных веществ. Если в 2018-м таких лиц было зарегистрировано всего 147, то в 2023-м их количество достигло 731. Это свидетельствует об ухудшении ситуации, – выразил обеспокоенность мажилисмен. – За последние пять лет объем изъятых синтетических наркотиков увеличился в 143 раза – с 7,7 килограмма до 1,1 тонны. И это только та часть, которая попала в руки представителей правоохранительных органов. Объем в теневом обороте может быть гораздо больше.

Первый заместитель министра внут­ренних дел Бауыржан Аленов сообщил о комплексных мерах, принимаемых в рамках реализации принципа «Закон и Порядок».

– С 6 марта наказания в отношении организаторов наркобизнеса ужесточены вплоть до пожизненного лишения свободы. С 1 января 2026-го будет введена уголовная ответственность за незаконный оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ. С начала года выявлено 5 385 фактов наркопрес­туплений, ликвидировано 14 организованных преступных групп, в том числе три транснациональные, прекращена деятельность 12 нарколабораторий, – рассказал представитель МВД.

По словам вице-министра культуры и информации Евгения Кочетова, посредством информационной системы «Кибернадзор» ведомство проводит постоянный мониторинг интернет-ресурсов и социальных сетей. В период с 3 января по 2 сентября этого года выявлено 8 268 материалов, содержащих пропаганду наркотиков, психотропных средств, их аналогов и прекурсоров. По 50 предписаниям ограничен доступ к 624 интернет-ресурсам и ссылкам, направлено 37 предупреждений в отношении 96 незаконных материалов.

Своими предложениями по профилактике наркомании в регионе поделился председатель Карагандинского областного совета по поддержке молодежи Аскар Оразбеков. Председатель столичного филиала «Жастар рухы» Арсланбек Магзум представил результаты проведенной работы. Директор департамента организации медицинской помощи Минздрава Гульнар Сарсенбаева рассказала, что наркотики и психотропные вещества чаще всего употребляют подростки и молодежь, и для них крайне важен этап реабилитации.

– Особого внимания требует работа 85 центров здоровья подростков и молодежи. Они играют ключевую роль в сохранении и укреплении психического и репродуктивного здоровья молодежи в возрасте от 10 до 29 лет. В 2024 году за помощью в эти центры обратились более 700 тысяч молодых людей. Это показатель доверия и востребованности данных структур среди целевой аудитории, – отметила представитель Минздрава.

#AMANAT #наркомания #закон и порядок

Популярное

Все
Диалог как новый устав человечества
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Наркомания – угроза нации
Говорят участники съезда
Диагностику проходят малыши
Ставить цель и достигать ее
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Обсужден проект строительства ТЭЦ
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Международный театральный фестиваль проходит в Жезказгане
Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»
Чтобы скорая помощь приехала быстро
Мир и будущее – через право
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной проблемой
Новый ресурсный центр для особенных детей
Осенние дожди с грозами нагрянут в Казахстан
Участок улицы Айтеке би временно перекроют на ремонт в Астане
Здание трикотажной фабрики вернули государству
В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка продукции Актюбинской области
Обсуждены вопросы безопасности
Завтра – День семьи
Водителей освободили от оплаты за участки дорог с дефектами в РК
Нужны специальные знания
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области

Читайте также

Чем опасна «Ат-Такфир уаль-Хиджра»: идеология экстремистско…
Меры противодействия торговле людьми обсудили в Астане
Уголовное дело завели на астанчанина за разжигание межнацио…
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]