В Астане с участием Президента страны Касым-Жомарта Токаева прошел III Республиканский форум депутатов маслихатов всех уровней.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Форум стал важным политическим мероприятием, собравшим представителей маслихатов со всех регионов страны для обсуждения ключевых направлений дальнейшего развития Казахстана.

Выступление Главы государства носило программный характер и охватило широкий круг вопросов – от региональной политики до международной обстановки.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, в рамках принципа «Сильные регионы - сильная страна» полномочия местных представительных органов были существенно усилены. Сегодня маслихаты становятся важнейшим институтом взаимодействия с населением на местах.

Вместе с тем Глава государства поставил перед местными представительными органами ряд новых задач, связанных с повышением эффективности бюджетной политики, усилением контроля за использованием финансовых средств и развитием конструктивного диалога с гражданами.

Как было подчеркнуто, маслихаты должны стать одними из ключевых проводников государственной политики и региональных интересов, ставя во главу угла принцип – «всё во благо народа».

Значительная часть выступления была посвящена вопросам социально-экономического развития Казахстана. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на рост геополитической напряженности и торгово-экономических противоречий в мире, Казахстан продолжает последовательно реализовывать экономическую стратегию и сохранять устойчивый рост экономики.

Президент страны остановился на формировании нового индустриального, энергетического и инфраструктурного каркасов республики, развитии обрабатывающей промышленности, агропромышленного сектора, запуске новых производств, создании рабочих мест и формировании новых точек экономического роста в регионах.

Большое внимание сегодня уделяется масштабной модернизации инфраструктуры - водной, коммунальной и энергетической. Параллельно укрепляется транспортно-транзитный потенциал, реализуются крупные проекты по строительству и реконструкции железных и автомобильных дорог и другой транспортной инфраструктуры.

Были также отмечены высокие темпы жилищного строительства и развития социальной инфраструктуры, что напрямую влияет на повышение качества жизни граждан и развитие регионов.

Важный акцент Президент страны сделал на развитии человеческого капитала и подчеркнул, что значительные инвестиции в образование, здравоохранение, поддержку молодежи, развитие науки, инноваций и цифровых технологий уже дают ощутимые результаты. Казахстан укрепляет свои позиции в глобальных рейтингах человеческого развития и создает условия для раскрытия потенциала каждого гражданина.

Именно в этом контексте особое значение приобретает конституционная реформа. Глава государства отметил, что современному Казахстану необходима обновленная правовая и институциональная основа, которая будет отвечать новым вызовам и обеспечит устойчивое развитие страны на десятилетия вперед.

В этом плане проект новой Конституции по своему содержательному наполнению носит по-настоящему народный характер. Проект стал результатом широкого общественного обсуждения и многочисленных предложений граждан, поступивших со всех регионов страны.

Глава государства подробно остановился на ряде принципиальных правовых новаций, предлагаемых в проекте новой Конституции. Прежде всего они направлены на дальнейшее укрепление гарантий прав и свобод человека, усиление принципов справедливости и верховенства закона.

В проекте новой Конституции также усиливаются гарантии неприкосновенности жилища, защиты частной жизни, персональных данных и банковской тайны.

Особое значение имеют и нормы, направленные на развитие судебной защиты граждан. В Основном законе впервые закрепляется институт адвокатуры, внедряются дополнительные правовые механизмы обеспечения прав человека в судебных процедурах.

Важным ориентиром конституционной реформы, как подчеркнул Президент страны, остается концепция «Закон и Порядок». В современных условиях именно уважение к закону, ответственность государственных институтов и правовая дисциплина в обществе становятся ключевыми условиями устойчивого развития государства.

Речь идет не только о совершенствовании законодательства, но и о формировании правовой культуры, в основе которой - неукоснительное соблюдение закона, справедливость и равенство всех перед законом. Именно такой подход должен стать фундаментом укрепления общенационального единства и согласия.

Впервые на конституционном уровне находит отражение государственная поддержка науки, образования и инноваций, а также защита интеллектуальной собственности. Эти положения должны способствовать формированию современной, конкурентоспособной экономики и укреплению инвестиционной привлекательности Казахстана.

Как было отмечено, ключевая роль в проекте новой Конституции отводится и системе представительных институтов. В частности, значительно расширяются полномочия однопалатного Парламента – Курултая.

Кроме того, одним из важнейших элементов обновленной политической архитектуры станет Халық Кеңесі, который будет представлять интересы единого народа Казахстана и значительно укрепит обратную связь между государством и обществом.

Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что в проекте новой Конституции закреплены и фундаментальные принципы государственности, не подлежащие пересмотру. Речь идет о защите Независимости, суверенитета и территориальной целостности страны.

Глава государства также обратил внимание, что в новой Конституции нашли отражение ключевые ценности казахстанского общества - уважение к родной земле, бережное отношение к природе, преемственность поколений и ответственность за будущее страны.

Одним из ключевых принципов обновленного конституционного устройства станет усиление роли народного волеизъявления. Согласно проекту Основного закона, изменения в Конституцию смогут вноситься только по итогам всенародного референдума, что призвано предотвратить принятие поправок в интересах отдельных политических групп.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, все проводимые в стране реформы направлены на строительство Справедливого Казахстана, где каждый гражданин, независимо от своего происхождения, взглядов или социального статуса, имеет возможность реализовать свой потенциал.

В этом контексте проект новой Конституции должен стать прочной основой для развития страны в предстоящие десятилетия.

В завершение выступления Глава государства обратился к молодому поколению казахстанцев, отметив, что участие в референдуме 15 марта - это не просто гражданский долг, а возможность лично внести вклад в судьбу страны и стать соавтором ее будущего. Именно молодежь продолжит масштабные преобразования и выведет Казахстан в дальнейшем на новые рубежи развития.

Депутаты Сената Парламента, работая в тесном контакте с общественностью, экспертами, представителями гражданского сообщества и молодежью, полностью поддерживают все инициативы Президента страны.

В этот исторический период для Казахстана особенно важны согласие, гражданская ответственность и единство.

Поэтому участие казахстанцев в референдуме 15 марта – это реальный вклад в строительство Справедливого, демократического и социального Казахстана, где создаются все условия для благополучия и реализации потенциала каждого гражданина страны.