Наша газета – это семья

Колонка обозревателей
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Асель Муканова

«Газеты еще издаются?!» – совершенно искренне воскликнула недавно знакомая, которой я рассказала, где работаю. Честно говоря, сама иногда удивляюсь сему факту, ведь большинство наших современников ни книги, ни газеты читать не заставишь. С другой стороны, «Казахстанской правде» исполнилось 105 лет. И разве можно так просто, в угоду новомодным тенденциям перевернуть страницу этой впечатляющей истории, закрыть этот масштабный «фолиант», более века ведущий летопись современности?

коллаж Натальи Ляликовой

Я горда тем, что почти пятую часть этого пути разделила с родным изданием. В начале января исполнился 21 год, как со мной как с журналис­том заключили трудовой договор. А пришла я в газету в прямом смысле с улицы: действительно, просто проходила мимо и решила зайти. Да так и осталась практически на всю свою профессиональную жизнь, потому что уйти отсюда довольно трудно. «Казправда» – не просто место работы, авторитетное республиканское печатное издание. Для многих из нас «Казправда» – это семья.

Мне довелось поработать в ее лучшие времена, когда тираж газеты вырос до ста тысяч экземпляров, когда появилась пятничная «толстушка», создавались отдельные тематические приложения, издавались книги под брендом «Библиотека «Казахстанской правды». В 2000-е газета была на подъеме, ее уважали и ценили. Даже мы, молодые сотрудники, приходя на мероприятия, чувствовали особое к себе отношение. Дверь пинком, как говорится, конечно, не открывали, но почетом и уважением пользовались сполна.

В эти годы мне довелось немало попутешествовать: командировки, в том числе и зарубежные, тогда были не редкость. Покойный Олег Квятковский, мой второй шеф в «КП», говорил: «Езжай, пока молодая. Потом обзаведешься семьей, детьми, не сможешь так мотаться. А в поездках журналист раскрывается, расширяет кругозор». И я с удовольствием соглашалась на любые командировки: в поле во время сбора урожая, на трассы с сотрудниками полиции, в отдаленные села с агитбригадами.

Благодарна за пресс-туры в США, Египет, Финляндию, Китай, Россию, Беларусь, ОАЭ, Польшу... Как еще я, простая деревенская девчонка, смогла бы побывать в стольких интереснейших местах! Помимо впечатлений на всю жизнь в поездках я обзаводилась друзьями. Позже довелось даже в президентском пуле немного поработать, и, надеюсь, я оправдала это высокое доверие редакции.

Семь руководителей сменились при мне в «Казправде»! Олег Червинский, Олег Квятковский, Жанай Омаров, Александр Тараков, Вячеслав Пащенко, Владимир Курятов, теперь Виктор Пряников – все они были и есть не просто мои шефы, а достойные нас­тавники, старшие товарищи, готовые прийти на помощь и поддержать. Нельзя не вспомнить моего первого редактора отдела Жанну Ойшыбаеву – ныне она главный редактор газеты «Литер». Большим моим другом был шеф-редактор «толстушки» Сергей Волков, внесший немало креатива в присущий нашему изданию официоз. Это ему я посвятила журналистскую премию «Уркер», полученную мною в год его смерти.

Можно назвать еще десятки фамилий тех, с кем мы когда-то были и остаемся казправдинцами. Не раз слышала, что и те, кто уходил, продолжали себя так называть. А еще мы всегда гордились нашим казправдинским духом. Наверное, каждый ощущает его по-своему, но то, что он есть, неоспоримо.

С юбилеем родную газету! И пусть еще много лет она будет островком профессионализма, порядочности и позитива.

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#юбилей #газета #Казахстанская Правда #Казправда #105 лет

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