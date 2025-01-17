Наша газета – это семья
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«Газеты еще издаются?!» – совершенно искренне воскликнула недавно знакомая, которой я рассказала, где работаю. Честно говоря, сама иногда удивляюсь сему факту, ведь большинство наших современников ни книги, ни газеты читать не заставишь. С другой стороны, «Казахстанской правде» исполнилось 105 лет. И разве можно так просто, в угоду новомодным тенденциям перевернуть страницу этой впечатляющей истории, закрыть этот масштабный «фолиант», более века ведущий летопись современности?