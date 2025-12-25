Аул Уялы-Жаркын в Акжарском районе Северо-Казахстанской области – малая родина деятеля «Алаш». Здесь он рос, впитывая в себя национальные и семейные ценности, принципы честности и упорства. В начале 90-х годов школе в Уялы и музею в районном центре было присвоено его имя.

В поселке Талшык прошла научно-практическая конференция «Смағұл Садуақасұлының қайраткерлік тұлғасы». Его участники возложили цветы к его памятнику, побывали в музее.

Мероприятие приветственным словом открыл аким района Рустем Елубаев; в пленарной секции выступили президент общественного фонда «Қаһармандар», заслуженный деятель РК Сабыр Касымов; генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері», член Национального курултая Дихан Камзабекұлы; генеральный директор Института истории и этнологии им. Ш. Уалиханова Зиябек Кабульдинов, председатель областного объединения профсоюзов Ерик Нурахаев.

Известный скульптор Казыбек Сатыбалдин ознакомил присутствующих с проектом монументального памятника «Смағұлдың қасиеті», установка которого запланирована в районном центре. После завершения официальной части собравшиеся посмотрели премье­ру пьесы «Смағұл шыңы» драматурга Баянгали Алимжанова в постановке режиссера Бекболата Курмангожаева.

Мероприятия, посвященные 125-летию Смагула Садуакас­улы, продолжились в Кокшетау, в сельскохозяйственном институте, носящем его имя, в составе университета им. Ш. Уалиханова. Ректор института профессор Марат Сырлыбаев остановился на трудах алаш­ординца, отметив их важность в совершенствовании сферы биоресурсов, инженерной технологии, экономики и сельского хозяйства.

В ходе конференции были высказаны предложения установить памятную доску на одной из улиц города, открыть аудиторию С. Садуакасулы в университете им. Ш. Уалиханова, назначить отличникам учебы – студентам и магистрантам – стипендию его имени, проводить традиционные конференции, посвященные темам экономики и сельского хозяйства, и присвоить в будущем имя С. Садуакасулы одной из школ, строящихся по проекту «Келешек мектептері».