Наставлять и опекать Статьи 24 января 2025 г. 6:30 3 Лаура Тусупбекова специальный корреспондент Победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов получат гранты в зарубежные вузы фото пресс-службы Сената Парламента РК Соответствующие поправки по вопросам культуры, образования и наставничества одобрили сенаторы на пленарном заседании под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева. Закон инициирован депутатами. Согласно ему, законодательство страны дополняется понятием «организация по наставничеству» для регулирования института наставничества над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, устанавливается обязательное прохождение лицами, претендующими стать наставниками, обучения по наставничеству, а также определяются права и обязанности организаций, обучающих наставничеству. В качестве таковых определены некоммерческие организации, которые будут осуществлять свою деятельность на безвозмездной основе. Также в законе регламентированы права и обязанности этих некоммерческих организаций. В частности, они будут оказывать консультативную помощь лицам, желающим стать наставниками, обучать их, а также сопровождать. В связи с этим сенатор Нурия Ниязова поинтересовалась, существует ли сегодня реестр таких некоммерческих организаций и как будет контролироваться качественный состав специалистов в этих структурах. Вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева проинформировала, что сегодня наставничество уже осуществляется центрами поддержки детей, а также некоммерческой организацией «Дара», которая работает в этом направлении с 2013 года. Так что практика и опыт есть. Реестра организаций как такового нет, после вступления закона в силу он будет создан. Что касается качественного кадрового состава этих структур, то, по словам вице-министра, есть четкие требования к лицам, которые желают осуществлять наставничество. Таким же образом будут определены требования для кадров этих организаций. Еще одно новшество в законе предусматривает создание Национального словарного фонда казахского языка как государственной информационной системы, предоставляющей доступ к словарному фонду государственного языка, и Национального корпуса казахского языка как информационно-справочной системы, содержащей тексты всех стилей и жанров казахского языка, формирование большой языковой модели, основанной на искусственной нейронной сети, для обработки, генерации и анализа текстов на казахском языке. Устанавливается компетенция уполномоченного органа в области образования по осуществлению стратегических, регулятивных, реализационных и контрольно-надзорных функций в пределах своей компетенции. Также, как подчеркнул Маулен Ашимбаев, для поддержки талантливых учеников и стимулирования их научной деятельности предусматривается норма по предоставлению государственных образовательных грантов вне конкурса для победителей и призеров международных конкурсов научных проектов. – Рассмотренный закон нацелен на усиление роли института наставничества, а также дальнейшее совершенствование законодательства в области образования и культуры. Законом закреплен статус, права и обязанности специальной организации, занимающейся обучением наставников для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вносится пакет поправок, призванных повысить потенциал казахского языка в цифровой среде. Кроме того, одаренной молодежи, победившей на международных олимпиадах и конкурсах, предоставлена возможность учиться в лучших зарубежных вузах по программе «Болашақ». Надеемся, что одобренный закон окажет положительное влияние на укрепление потенциала института наставничества и повышение эффективности государственной политики по развитию языка, совершенствованию системы образования, – резюмировал Маулен Ашимбаев. Кроме того, сенаторы озвучили свои депутатские запросы. Так, Суиндик Алдашев заявил о проблемах с финансированием дноуглубительных работ акватории порта Актау, что может негативно сказаться на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута и реализации транспортно-логистического потенциала страны в целом. Законодательно урегулировать вопрос аттестации педагогов, работающих в учреждениях соцзащиты, включая психологов, дефектологов и логопедов, которые сейчас не подпадают под аттестацию, предлагает сенатор Бибигуль Аккужина. По ее информации, из-за такого положения дел специалисты получают зарплату ниже, чем педагоги в школах. Депутат Амангельды Толамисов обратил внимание Правительства на проблемы частных лесных хозяйств. Одна из предложенных депутатом мер по решению ситуации – разработка комплексной Дорожной карты по развитию частного лесного хозяйства, которая предусматривает устранение административных барьеров, внедрение системы стимулирования, включающей субсидии, налоговые льготы и компенсации за экосистемные услуги. Евгений Больгерт подверг критике фактически двойной контроль органов по сертификации и лаборатории, что, по мнению сенатора, провоцирует риски для отечественного бизнеса. В связи с этим он предложил законодательно разграничить процедуры и основания проведения госконтроля и мониторинга. На высоком идеологическом и организационном уровне отметить 100-летний юбилей прославленного ученого Евнея Букетова предложил Алтынбек Нухулы. Сенатор озвучил ряд предложений в этом направлении. #гранты #зарубежные вузы