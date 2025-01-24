Наставлять и опекать

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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов получат гранты в зарубежные вузы

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Соответствующие поправки по воп­росам культуры, образования и нас­тавничества одобрили сенаторы на пленарном заседании под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева.

Закон инициирован депутатами. Сог­ласно ему, законодательство страны дополняется понятием «организация по наставничеству» для регулирования института наставничества над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, устанавливается­ обязательное прохож­дение лицами, претендующими стать наставниками, обучения по наставничеству, а также определяются права и обязанности организаций, обучающих наставни­честву. В качестве таковых определены некоммерческие организации, которые будут осуществлять свою деятельность на безвозмездной основе. Также в законе регламентированы права и обязанности этих некоммерческих организаций. В частности, они будут оказывать консультативную помощь лицам, желающим стать наставниками, обучать их, а также сопровождать.

В связи с этим сенатор Нурия Ниязова поинтересовалась, существует ли сегодня реестр таких некоммерческих организаций и как будет контролироваться ка­чественный состав специалистов в этих структурах. Вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева проинформировала, что сегодня наставничество уже осуществляется центрами поддержки детей, а также некоммерческой организацией «Дара», которая работает в этом направлении с 2013 года. Так что практика и опыт есть. Реестра организаций как такового нет, после вступления закона в силу он будет создан.

Что касается качественного кад­рового состава этих структур, то, по словам вице-министра, есть четкие требования к лицам, которые желают осуществлять наставничество. Таким же образом будут определены требования для кадров этих организаций.

Еще одно новшество в законе предусматривает создание Национального словарного фонда казахского языка как государственной информационной системы, предоставляющей доступ к словарному фонду государственного языка, и Нацио­нального корпуса казахского языка как информационно-справочной системы, содержащей тексты всех стилей и жанров казахского языка, формирование большой языковой модели, основанной на искусственной нейронной сети, для обработки, генерации и анализа текстов на казахском языке.

Устанавливается компетенция уполномоченного органа в области образования по осуществлению стратегичес­ких, регулятивных, реализационных и контрольно-надзорных функций в пределах своей компетенции. Также, как подчеркнул Маулен Ашимбаев, для поддержки талантливых учеников и стимулирования их научной деятельности предусматривается норма по предоставлению государственных образовательных грантов вне конкурса для победителей и призеров международных конкурсов научных проектов.

– Рассмотренный закон нацелен на усиление роли института наставничества, а также дальнейшее совершенствование законодательства в области образования и культуры. Законом закреплен статус, права и обязанности специальной организации, занимаю­щейся обучением наставников для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вносится пакет поправок, приз­ванных повысить потенциал казахского языка в цифровой среде. Кроме того, одаренной молодежи, победившей на международных олимпиадах и конкурсах, предос­тавлена возможность учиться в лучших зарубежных вузах по программе «Болашақ». Надеемся,­ что одобренный закон окажет положительное влияние на укреп­ление потенциала института наставничества и повышение эффективности государственной политики по развитию языка, совершенствованию системы образования, – резюмировал Маулен Ашимбаев.

Кроме того, сенаторы озвучили свои депутатские запросы. Так, Суиндик Алдашев заявил о проблемах с финансированием дноуглубительных работ акватории порта Актау, что может негативно сказаться на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута и реализации транспортно-логис­тического потен­циала страны в целом.

Законодательно урегулировать вопрос аттестации педагогов, работающих в учреждениях соцзащиты, включая психологов, дефектологов и логопедов, которые сейчас не подпадают под аттестацию, предлагает сенатор Бибигуль Аккужина. По ее информации, из-за такого положения дел специалисты получают зарплату ниже, чем педагоги в школах. Депутат Амангельды Толамисов обратил внимание Правительства на проблемы частных лесных хозяйств. Одна из предложенных депутатом мер по решению ситуа­ции – разработка комплексной Дорожной карты по развитию частного лесного хозяйства, которая предусмат­ривает устранение административных барьеров, внедрение системы стимулирования, включающей субсидии, налоговые льготы и компенсации за экосистемные услуги. Евгений Больгерт подверг критике фактически двойной контроль органов по сертификации и лаборатории, что, по мнению сенатора, провоцирует рис­ки для отечественного бизнеса. В связи с этим он предложил законодательно разграничить процедуры и основания проведения госконтроля и мониторинга. На высоком идеологическом и организационном уровне отметить 100-летний юбилей прославленного ученого Евнея Букетова предложил Алтынбек Нухулы. Сенатор озвучил ряд предложений в этом направлении.

#гранты #зарубежные вузы

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