"Наступает новая реальность, перед нашими учеными стоит особый вызов" – Токаев

Президент, Экономика, Технологии
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Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось первое заседание Национального совета по науке и технологиям, сообщает Kazpravda.kz.

Фото пресс-службы президента РК

Как отметил глава государства, появился ряд сложнейших проблем, которые можно решить только общими усилиями всего мирового сообщества.

"Очень важно замедлить глобальное потепление, обеспечить продовольственную безопасность, преодолеть последствия пандемии. Одним словом, наступает новая реальность. Если мы не адаптируемся к этим изменениям, то можем остаться на обочине прогресса. Наша конечная цель – быть в числе ведущих стран, а не ведомых. Это, безусловно, очень сложная цель, и мы должны это хорошо понимать. Я об этом говорил уже не раз. То есть задача состоит в том, чтобы не идти в хвосте научного прогресса, а встать в ряд государств, которые определяют этот прогресс. Возможно, эта задача выглядит излишне амбициозной, но такую задачу мы должны ставить перед собой, научный потенциал в нашей стране имеется. Понимаю, что задача сложная, но к ее реализации и решению нам нужно, безусловно, стремиться", - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что в стране имеется сильная научная школа, достаточно квалифицированных ученых. Со стороны государства науке оказывается всесторонняя поддержка.

"За последние годы в этой сфере произошли ощутимые изменения. В частности, существенно выросли объемы и улучшены механизмы государственного финансирования исследований. Начата поэтапная модернизация научных организаций. Увеличилось количество специалистов, которые проходят стажировку в ведущих научных центрах мира. Растет число грантов, выделяемых на подготовку докторантов и научные исследования. Сфера науки стала более привлекательной для молодежи. Но этого недостаточно. Несмотря на все усилия, отечественная наука пока не является двигателем социально-экономического прогресса страны", - констатировал президент.

Казахстан, как и другие постсоветские государства, остался в парадигме "мобилизационной модели" развития науки, заметил он.

"Ее характерными проблемами выступают чрезмерно централизованная система планирования и управления, критическая зависимость от государственного финансирования, низкий спрос со стороны бизнеса на НИОКР, отток и дефицит кадров, особенно молодых. Для иллюстрации текущей ситуации приведу несколько цифр. За последние 5 лет расходы на науку в нашей стране выросли на 60%, а доля науки в структуре ВВП наоборот снизилась до 0,13%. Львиную часть этих затрат, а именно 70%, составляют бюджетные средства. При этом наблюдается огромный перекос в финансировании различных направлений науки. На фундаментальные и прикладные исследования приходится 82% выделяемых бюджетных средств, а на опытно-конструкторские работы – всего 18%", - озвучил данные глава государства.

Вместе с тем, как он отметил, в стране крайне мало современных наукоемких производств. Так, 65% отечественных предприятий относятся к третьему технологическому укладу – это сырьевой сектор и металлургия. 34% – машиностроение и нефтехимия, относящиеся к четвертому укладу. Лишь 1% составляют микроэлектроника, роботизация, которые соответствуют пятому укладу.

"Предприятия шестого технологического уклада с упором на нано- и биотехнологии у нас вообще отсутствуют. Понятно, что мы критически отстаем в наиболее передовых отраслях науки. Я привел конкретные цифры, и это надо признать. В развитых странах более половины предприятий относятся к пятому технологическому укладу и 5% – к шестому. Одним словом, наши производства существенно отстают от них. Сокращение этой разницы является очень актуальной задачей для нашей страны. Поэтому перед нашими учеными стоит особый вызов", - заключил Касым-Жомарт Токаев.

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