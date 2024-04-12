Нацбанк не изменил базовую ставку

Банки и финансы
107
Гульмира Кунапия
корреспондент

Таким образом, базовая ставка осталась на уровне 14,75%, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Как пояснили в Нацбанке, годовая инфляция в феврале и марте продолжила снижаться, однако более медленными темпами. Инфляционные ожидания несколько снизились, но остаются на достаточно высоком уровне. Внешний инфляционный фон продолжает складываться нейтрально при продолжении тренда снижения цен на зерновые на мировых рынках. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса и незаякоренных инфляционных ожиданий.

Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. В текущих условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики все еще ограничено. Оно начнет формироваться при стабильном снижении устойчивой части инфляции.

Годовая инфляция в марте 2024 года замедлилась до 9,1%, формируясь несколько выше прогнозной траектории. Отклонение происходило под влиянием более быстрого роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Снижению инфляции способствует умеренно жесткая денежно-кредитная политика и снижение мировых цен на зерновые.

Месячная инфляция замедлилась в марте до 0,7% после всплеска в предыдущем месяце (1,1%), сложившись при этом выше среднеисторических значений (0,6%). Схожая динамика наблюдается и по показателям базовой и сезонно-очищенной инфляции – значимое снижение в марте после резкого ускорения в феврале.

Инфляционные ожидания населения несколько снизились. При этом они остаются все еще на высоком уровне. В основном, это связано с ростом цен на продукты питания, ЖКУ и ГСМ.

«При этом Нацбанк привержен задаче достижения цели по инфляции 5% в среднесрочной перспективе. Это требует проведения умеренно жесткой денежно-кредитной политики продолжительное время. В этой связи в текущих условиях пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики все еще ограничено. Национальный Банк продолжит отслеживать устойчивую часть инфляции, которая не подвержена влиянию разовых факторов, таких как реформа регулируемых цен. Пространство для снижения базовой ставки начнет формироваться при стабильном снижении устойчивой части инфляции», - говорится в сообщении.  

Напомним, в феврале Нацбанк во второй раз за год снизил базовую ставку до 14,75%. В январе она была снижена до 15,25% годовых.

Следующее решение о базовой ставке Нацбанк озвучит согласно графику, 31 мая. 

#инфляция #Нацбанк #базовая ставка

Популярное

Все
Не стреляйте в Землю!
Целина: как это было
Футболист прошел путь от нападающего до капитана сборной страны и лучшего тренера сезона
Образцовый приют для бездомных животных появился на окраине Петропавловска
«Казахские» динозавры: узнать, представить, нарисовать, слепить...
В Караганде пробуксовывает программа по отлову и стерилизации бездомных животных
Космонавт Айдын Аимбетов рассказал, чем пахнет воздух
Что такое рисковые развлечения, посетители лыжного стадиона "Шымбулак" познали на себе
Камбар Ермекбаев увлекся шитьем, а сегодня уже открывает цех по производству аксессуаров из натуральной кожи
Казахский язык придет в Оксфорд
Почти вся семья Евгения Васильева владеет казахским языком
В космосе не надо делать с детьми уроки, но очень хочется настоящего Нового года
Писатель Александр Казанцев совершил революцию в научной фантастике
Методом краудфандинга сельчанка организовала сбор гуманитарки
Заботясь о природе, создаем лучшие решения
Автокараван с 20 тоннами важного груза отправился в пострадавшие от паводков регионы
Волна дошла до Петропавловска
Жамбылцы пришли на выручку
Как академику Сатпаеву удалось избежать репрессий?
Когда занимаешься любимым делом
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
Закон Республики Казахстан
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Токаев и Мирзиёев отметили важность создания экспортоориентированных предприятий в приграничных областях
Казахстан и Узбекистан реализуют проекты с объемом инвестиций свыше $2,5 млрд
Совместное предприятие создадут железнодорожные администрации Казахстана и Узбекистана
Арестован мужчина, избивавший на глазах прохожих женщину в Карагандинской области
Риски «серого» экспорта ГСМ обсудили в правительстве РК
Не бороться, а предупредить. Научные подходы к противодействию паводков озвучил эксперт
Депутаты Мажилиса: Пострадавшим от паводка оказывается своевременная помощь
Пациента с пересаженной почкой свиньи выписали из больницы
Великий потоп в Кульсары: эвакуировано 5 тыс. человек
Паводки: лидер Казахстана выступит с обращением
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве

Читайте также

KASE рассматривает переход на режим торгов «T+1»
Золото рекордно подорожало в Казахстане
Карлу III показали новые банкноты с его изображением
Kaspi.kz передал еще 500 миллионов тенге на помощь пострада…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]