Нацбанк не изменил базовую ставку

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Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Как пояснили в Нацбанке, годовая инфляция в феврале и марте продолжила снижаться, однако более медленными темпами. Инфляционные ожидания несколько снизились, но остаются на достаточно высоком уровне. Внешний инфляционный фон продолжает складываться нейтрально при продолжении тренда снижения цен на зерновые на мировых рынках. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса и незаякоренных инфляционных ожиданий.

Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. В текущих условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики все еще ограничено. Оно начнет формироваться при стабильном снижении устойчивой части инфляции.

Годовая инфляция в марте 2024 года замедлилась до 9,1%, формируясь несколько выше прогнозной траектории. Отклонение происходило под влиянием более быстрого роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Снижению инфляции способствует умеренно жесткая денежно-кредитная политика и снижение мировых цен на зерновые.

Месячная инфляция замедлилась в марте до 0,7% после всплеска в предыдущем месяце (1,1%), сложившись при этом выше среднеисторических значений (0,6%). Схожая динамика наблюдается и по показателям базовой и сезонно-очищенной инфляции – значимое снижение в марте после резкого ускорения в феврале.

Инфляционные ожидания населения несколько снизились. При этом они остаются все еще на высоком уровне. В основном, это связано с ростом цен на продукты питания, ЖКУ и ГСМ.

«При этом Нацбанк привержен задаче достижения цели по инфляции 5% в среднесрочной перспективе. Это требует проведения умеренно жесткой денежно-кредитной политики продолжительное время. В этой связи в текущих условиях пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики все еще ограничено. Национальный Банк продолжит отслеживать устойчивую часть инфляции, которая не подвержена влиянию разовых факторов, таких как реформа регулируемых цен. Пространство для снижения базовой ставки начнет формироваться при стабильном снижении устойчивой части инфляции», - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале Нацбанк во второй раз за год снизил базовую ставку до 14,75%. В январе она была снижена до 15,25% годовых.

Следующее решение о базовой ставке Нацбанк озвучит согласно графику, 31 мая.