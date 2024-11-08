Нацбанк внес изменения в ипотечную программу «7-20-25»

Банки и финансы
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Новые нормы вводятся в целях максимального охвата населения, особенно нуждающегося в жилье

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальный банк Казахстана сообщил о внесении изменений в Постановление «Об утверждении Программы ипотечного жилищного кредитования «7-20-25», передает Kazpravda.kz

Изменения вводятся постановлением правления Национального банка № 65 от 30 октября 2024 года, которое предусматривает:

- установление годового объема финансирования программы в 2025 году до 100 млрд тенге;

- введение отсрочки для военнослужащих срочной воинской службы по основному долгу и вознаграждению по займу, полученному по программе «7-20-25» на период, включающий срок прохождения срочной воинской службы и 60 дней после его окончания;

- введение c 1 января 2025 года требования об отсутствии жилья на праве собственности заемщика (и супруга/супруги) в течение последних 18 месяцев на территории РК, за исключением комнат в общежитиях полезной площадью менее 15 квадратных метров на каждого члена семьи; а также жилища, которое признано аварийным в порядке, установленном законодательством РК.

«Данные нормы вводятся в целях максимального охвата населения, особенно нуждающегося в жилье; а также в соответствии с изменениями в законодательстве, которые предусматривают отсрочку для военнослужащих срочной воинской службы по основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа», - пояснили в НБ РК.

В финрегуляторе отметили, что параметры ипотечных жилищных займов, выдаваемых в рамках Программы, остаются неизменными (минимальный размер первоначального взноса, максимальная сумма займа, ставка вознаграждения, срок займа, максимальная стоимость приобретаемого жилья в разрезе регионов и др.).

Программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%.

По состоянию на 31 октября 2024 года в рамках программы выдано 76 753 льготных займа на сумму 1 059,6 млрд тенге.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе Нацбанка.

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