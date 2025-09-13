Фото: ФТК

Во второй игре плей-офф Мировой группы 1 «Кубка Дэвиса» между сборными Казахстана и Южной Кореи Александр Бублик встретился с Квон Су Вон. Игра была прервана из-за дождя при счете 6:7, 0:3 в пользу корейца. При этом в самом начале встречи Александр травмировал бедро, будучи травмированным продолжал игру до второго сета, пока не начался дождь и рефери остановил матч. Несмотря на усилия обезболивающих препаратов, медиков и массажистов, лидер сборной не смог восстановиться.

Тренерский штаб вместе с руководством федерации приняли решение о перестановке в следующих матчах. Задача для национальной сборной существенно усложнилась, так как Бублик подходил к матчам в хорошей форме и команда рассчитывала на два очка. Тем самым на парный матч выйдут Тимофей Скатов и Александр Шевченко, а кто выйдет на одиночные матчи будет известно по результатам парного матча.