Национальный день печати предлагают ввести в Казахстане

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В Казахстане предлагают 2 февраля праздновать "Национальный день печати", сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Министерство информации и общественного развития РК подготовило изменения и дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан. Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 апреля.

"В соответствии с инициативой Министерства информации и общественного развития РК и по поручению заместителя руководителя Администрации президента РК Балаевой А.Г. № 28-999 от 13 февраля 2023 года, предлагается 2 февраля ознаменовать как "Национальный день печати", – говорится в пояснительной записке.

Также сообщается, что реализация проекта не потребует дополнительных финансовых затрат из бюджета.

"28 июня был объявлен "Днем работников средств массовой информации", а с 2021 года 1 октября - "Днем работников Радио". Эта традиция будет стимулировать сотрудников в этой области, подчеркивая важность СМИ. Дата первого выпуска национального издания стала традицией в таких странах, как Россия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан. Важно сделать дату выхода первого номера газеты "Қазақ", стоящей у истоков средств массовой информации, исторически значимой датой", – говорится в документе.