Национальный центр непрерывного инклюзивного образования создадут в Казахстане

Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев в ходе рабочей поездки в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Как сообщается, в ходе встречи представители научного сообщества и неправительственных организаций обсудили вопросы специального и инклюзивного образования.

Министр просвещения Гани Бейсембаев подчеркнул, что развитие системы инклюзивного образования — одно из приоритетных направлений госполитики. Понимая важность развития этого направления, в декабре 2023 года в структуре министерства открылся департамент специального и инклюзивного образования.

«Специальное образование требует индивидуального подхода к каждому ребенку. С этой целью запланирован запуск Национального центра непрерывного инклюзивного образования. Наряду с этим мы пересматриваем вопрос подготовки и переподготовки кадров. В программы вузов, выпускающих педагогов, планируется добавить модуль «инклюзивного образования», а также разрабатываются новые курсы повышения квалификации для педагогов», — сказал Гани Бейсембаев.

О предстоящих планах на 2024 год рассказала директор Департамента специального и инклюзивного образования Минпросвещения РК Лаура Бутабаева. В целях оказания ранней помощи детям с особыми образовательными потребностями ведется работа по увеличению количества кабинетов психолого-педагогической коррекции (КППК).

Сейчас в стране действуют 215 КППК, в 2024 году дополнительно планируется открыть 9 кабинетов коррекции. В школах функционирует более 700 кабинетов поддержки инклюзии, в 2024 году их количество будет увеличено еще на 57 единиц. Кроме того, в текущем году планируется открытие 14 ПМПК. На мероприятии также выступили представители научного сообщества: доктор педагогических наук, профессор Роза Сулейменова, доцент, директор Института педагогики и психологии, кандидат педагогических наук Галия Абаева, а также руководители неправительственных организаций. В их числе координатор проекта «Создание инклюзивного общества в Казахстане» фонда «Дара» Сауле Дуйсембекова, директор Фонда Болата Утемуратова Марат Айтмагамбетов.

В завершение, министр просвещения Гани Бейсембаев поручил директору департамента разработать стратегический план развития инклюзивного образования в стране.