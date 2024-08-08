Наццентр аккредитации оштрафовали после госаудита

Как выяснилось, Центр оказывал ряд услуг по самостоятельно установленным ценам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

После госаудита к адмответственности привлечен Национальный центр аккредитации Комитета техрегулирования и метрологии МТИ РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Высшую аудиторскую палату

В этом году ВАП проведен аудит эффективности Минторговли и его подведомственных организаций.

«В рамках проверки было установлено, что Национальный центр аккредитации, будучи субъектом государственной монополии в области оценки соответствия, оказывал ряд услуг по самостоятельно установленным ценам, а не утвержденным курирующим госорганом. В этой связи АЗРК было поручено осуществить контроль соблюдения антимонопольного законодательства РК», – отметили в ВАП.

Агентство провело контрольные мероприятия в НЦА и подтвердило нарушение требований предпринимательского кодекса. В результате центр аккредитации был оштрафован. Штраф оплачен добровольно в установленные сроки.