Наццентр аккредитации оштрафовали после госаудита

Экономика
91
Гульмира Кунапия
корреспондент

Как выяснилось, Центр оказывал ряд услуг по самостоятельно установленным ценам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

После госаудита к адмответственности привлечен Национальный центр аккредитации Комитета техрегулирования и метрологии МТИ РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Высшую аудиторскую палату

В этом году ВАП проведен аудит эффективности Минторговли и его подведомственных организаций. 

«В рамках проверки было установлено, что Национальный центр аккредитации, будучи субъектом государственной монополии в области оценки соответствия, оказывал ряд услуг по самостоятельно установленным ценам, а не утвержденным курирующим госорганом. В этой связи АЗРК было поручено осуществить контроль соблюдения антимонопольного законодательства РК», – отметили в ВАП.

Агентство провело контрольные мероприятия в НЦА и подтвердило нарушение требований предпринимательского кодекса. В результате центр аккредитации был оштрафован. Штраф оплачен добровольно в установленные сроки.

#штраф #аудит #аккредитация #Наццентр

Популярное

Все
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
На дорогах Костаная совсем небезопасно
Духовный храм в формате open space
Здесь чтят традиции кочевников
В курортном районе вводят режим ЧС из-за каракуртов
Более 13 млрд тенге выделено на питание школьников в Шымкенте
Два серебра завоевали казахстанские спортсмены в 12-й день Олимпиады
Торговые контракты на $7 млрд заключили Казахстан и Узбекистан
Первый саммит Диалога «Центральная Азия + Япония» пройдет в Астане
Более 5 тыс. пострадавших от паводков семей получили дома и квартиры
Олимпиада в Париже: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 8 августа
Как не захлебнуться в «чашке латте»?
Общий трудовой стаж династии железнодорожников Капишевых – 826 лет
Мусор у нас в головах…
Страны ЦА договорились совместно развивать сферу энергетики
Когда каждый шаг – подвиг
Наша задача – поднять культуру чтения
Товарооборот намечено удвоить
Торговля – движущая сила экономического роста
Миллионы потеряла жительница Атбасара, вложив их в Investment Trade Solution
Токаев произвел назначения в своей администрации
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
АЭС: быть или не быть?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Почему мир признал среднеазиатскую овчарку, а тазы и тобета – нет?
Две недели без газа и горячей воды
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Токаев поздравил победителей Международной химической олимпиады
В селе Басыкара Казалинского района прошел оригинальный конкурс братьев «Іні – ағаның тынысы»
В Сарани освоена мелкоузловая сборка автобусов
Минюст США подал в суд на TikTok за незаконный сбор данных детей
Этот ролик обжег сердца
Касым-Жомарт Токаев лично проводил в аэропорту Дени Сассу-Нгессо
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Пищепром: товарный гость в своей стране?
Касым-Жомарт Токаев встретился с Жозепом Боррелем
Айдар Омаров стал врио президента «Казахфильма»
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
В Таразе открылся филиал российского университета
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров

Читайте также

Торговые контракты на $7 млрд заключили Казахстан и Узбекис…
Показатели продовольственной инфляции за полугодие обсудили…
Обвал Nikkei превысил падение в «черный понедельник» 1987 г…
Итоги полугодия: модернизация налогового администрирования …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]