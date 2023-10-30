Научно-исследовательский институт Каспийского моря будет создан в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан

Фото: пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации РК

Министерством водных ресурсов и ирригации РК разработан соответствующий проект постановления.

Институт будет исследовать экологические проблемы Каспийского моря, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия. Еще одним направлением будет обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств.

Кроме того, институт будет предоставлять объективную и независимую информацию по всем направлениям экосистемы Каспийского моря.

Полученные данные послужат основанием для принятия комплексных мер государственными и местными исполнительными органами. Создание научной организации также даст возможность в полной мере исполнять международные и национальные обязательства по сохранению Каспия.

«Для принятия превентивных мер, глава государства поручил создать в Мангистауской области государственный научный институт, который будет заниматься исследованиями Каспия. Создание института позволит подойти к изучению проблемы комплексно, решать масштабные задачи», – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.