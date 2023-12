Наука будущего – наука молодых

Качество медобразования определяет единство самого образования, науки и практики. Именно таким оказался лейтмотив форума молодых ученых, участие в котором приняли представители полусотни научных, учебных и практикующих организаций из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Инициаторами проведения форума выступили Южно-Казахстанская медицинская академия совместно с НАО «Национальная академия наук РК» при Президенте РК и Фонд ­Нурсултана Назарбаева.

В рамках форума состоялись научная конференция, конкурс научных проектов, олимпиада по хирурги­ческим дисциплинам. Более сотни конкурсантов, представляющих команды из Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана, соревновались в навыках наложения швов. Высшим пилотажем стала демонстрация способностей наложить швы на тончайшие сосуды и внутренние органы.

На конференции участники форума обменялись опытом работы, обсудили результаты исследований и поделились достижениями в области биологии, медицины и фармации.

– Национальная академия наук, конечно же, активно поддерживает таких молодых ученых, – отметила с трибуны форума вице-президент НАО «Национальная академия наук РК» при Президенте РК Ляззат Ералиева. – В дальнейшем поможем им стартапами в реализации планов, в налаживании связей с бизнес-структурами. В основе любой маленькой идеи лежит большое будущее. Поэтому наша задача – помочь выявить таланты и открыть им дорогу.

Спрос на качественное медицинское образование в Казахстане растет с каж­дым годом. Медицинские учреждения страны нуждаются в высококвалифицированных специалистах, готовых знакомиться с новыми технологиями и совершенствовать навыки.

– Главный посыл форума: создавать условия для того, чтобы молодые люди занимались наукой, – отметил ректор Южно-Казахстанской медицинской академии, доктор медицинских наук, профессор, академик Академии наук клинической и фундаментальной медицины Мырзабек Рысбеков. – Задолго до форума мы подали предложение в Национальную академию наук о создании в вузе лаборатории стволовых клеток при геномной лаборатории. Кадровый потенциал есть, придаем большое значение развитию студенческой науки, открыли диссертационный совет по специальности «медицина», чтобы самим готовить кадры для вуза.

Перед ЮКМА стоит амбициозная цель – получение статуса исследовательского университета. Сейчас образование без науки не может развиваться, ведь без инноваций, без научных изысканий у него нет будущего. Это новая парадигма.

Наука, однозначно, должна идти вместе с образованием, и за последние три года на этом пути многое сделано: профессорско-преподавательским составом получено 32 патента, 2 международных патента, 82 авторских свидетельства, написано 120 книг, монографий, учебных пособий.

Еще одно важное новшество – с 2020 года в академии издается научный журнал Central Asian Journal of Medical Hypotheses and Ethics (CAJMHE), который вошел в Publons, являющийся одним из инструментов платформы Web of Science компании Clarivate Analitics, а также в базу данных NCBI (PubMed).

Организация сильной и эффективной научно-исследовательской среды сочетается с компетентным уровнем научных руководителей и консультантов, высокотехнологичной исследовательской ресурсной базой, которая включает в себя South Clinical & Genetic Laboratory (SK&GL) и научно-исследовательскую лабораторию лекарственных растений.

Для развития научной деятельности вуза с прошлого года в ЮКМА функ­ционирует Офис коммерциализации и управления проектами, который занимается оказанием консультационной помощи в вопросах проведения научных исследований, публикации научных статей в рецензируемых журналах, коммерциализации результатов научных исследований и разработок.

При поддержке офиса четыре докторанта академии опубликовали свои научные статьи в высокорейтинговых международных рецензируемых журналах, индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science. Создание в вузе условий для проведения исследований служит хорошей мотивацией для студентов, магистрантов и докторантов идти в науку и стремиться к новым открытиям.