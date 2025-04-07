В Национальном университете обороны состоялся круглый стол на тему: «30 лет памяти и мужества воинов Внутренних войск. Уроки и выводы», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В мероприятии приняли участие офицеры Главного командования Национальной гвардии МВД РК, представители Министерства обороны РК, Пограничной службы КНБ РК, Службы государственной охраны РК, Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, профессорско-преподавательский состав и магистранты факультетов военного обучения и воспитания, обеспечения служебно-боевой деятельности Национальной гвардии, а также слушатели военных и правоохранительных вузов Казахстана, магистранты из Республики Таджикистан и Кыргызской Республики.

В память о павших воинах участники мероприятия почтили их минутой молчания.

С основным докладом выступил заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией МВД РК Бауржан Абжанов. Он напомнил о трагических событиях 30-летней давности:

— Этот день навсегда останется в нашей памяти. Тридцать лет назад наши бойцы, входившие в состав «Казбата», подверглись вооружённому нападению. Несмотря на численное превосходство противника, военнослужащие дали достойный отпор. Но… этот бой не обошёлся без потерь! На мирном пути отдали свои жизни 17 молодых солдат. Сегодня в каждом регионе страны установлены памятники с их именами. Ежегодно туда приходят военные, представители правоохранительных органов, ветераны и родственники погибших. Аллея у Монумента защитникам Отечества в Астане, где высажены 17 деревьев и установлена мемориальная плита с их именами, стала вечным символом подвига, — отметил Бауыржан Садыкович.

Почётными гостями мероприятия стали участники тех кровавых событий — ветераны войск Кайратбек Сатбаев и Нуржан Байбосынов. Они поделились воспоминаниями о героизме своих боевых товарищей.

Ветераны Вооружённых Сил и Национальной гвардии МВД РК — генерал-лейтенант в отставке Булат Джанасаев, генералы-майоры в отставке Жумабек Ахметов, Бахтияр Сыздыков и Калиакпар Токушев, а также полковник в запасе Сабыржан Сулейменов в своих выступлениях подчеркнули важность боевого опыта, необходимость его изучения молодыми офицерами, а также значимость увековечения памяти о героях, отдавших жизнь за Родину.

В ходе круглого стола магистранты из Республики Таджикистан полковник Ифтихор Файзуллозода и Кыргызской Республики полковник Медер Эшенкулов также представили свои доклады, затронув международный опыт сохранения памяти о погибших военнослужащих и значимость героических традиций в подготовке современных офицеров.

Стоит отметить, что подобные встречи способствуют воспитанию у молодых воинов чувства патриотизма, уважения к памяти павших героев и укреплению международного военного сотрудничества.