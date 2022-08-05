Навстречу «солнечным» малышам…  и не только

В Казахстане расширят сеть психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК), кабинетов психолого-педагогической коррекции (КППК) и реабилитационных центров. В общей сложности появится более 30 объектов, рассчитанных на особенных детей, в том числе страдающих аутизмом и ДЦП. Действующие же организации оснастят специальным оборудованием.

В нашей стране расширяется охват детей специальной психолого-педагогической поддерж­кой, что способствует профилактике и снижению детской инвалидности. Об этом говорит директор Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования Министерства просвещения РК Айгерим Кудеринова. По ее словам, количество ПМПК, коррекционных кабинетов ежегодно увеличивается.

– Министерство просвещения держит на контроле эту работу, – добавляет спикер. – В прошлом году были открыты психолого-медико-педагогические консультации в Караганде, Актау, Бейнеуском районе Мангистауской области, селах Алматинской области и городе Капшагае. До 2025 года министерством запланировано расширение сети ПМПК до 125 из расчета 1 ПМПК на 50 тысяч детского населения. Растет и количество коррекционных кабинетов, реабилитационных центров. В 2021 году открыто 13 кабинетов коррекции.

Нынче в регионах, где наблюдается наибольшая потребность детей в социальной медико-педагогической и коррекционной поддержке, планируют открыть 6 ПМПК, 19 кабинетов психолого-педагогической коррекции и 7 реабилитационных центров. Примечательно, что объекты будут созданы в рамках Года детей. По информации пресс-службы Министерства просвещения РК, на эти цели деньги будут выделяться из бюджетов местных акиматов. Следует отметить, что в этом году свои двери распахнули три центра поддержки детей с аутизмом в Таразе, Уральске и Караганде.

– Оборудование существующих ПМПК, коррекционных кабинетов и специальных организаций образования долго не обновлялось и устарело. В некоторых из них нет специального оборудования для создания детям необходимой коррекционно-развивающей среды. Поэтому Министерство просвещения инициировало масштабную модернизацию имеющихся коррекционных кабинетов и центров, – отмечает Айгерим Кудеринова.

В регионах, по словам спикера, будут закуплены специальное современное оборудование и необходимые технические средства для детей с особыми образовательными потребностями, что повысит качество оказываемой психолого-медико-педагогичес­кой поддержки.

– В результате нарушения в развитии детей будут выявляться на ранней стадии заболевания, и им будет оказана своевременная психологическая, медицинская, а также педагогическая помощь, – резюмирует Айгерим Кудеринова.

На сегодня в Казахстане функ­ционируют 88 психолого-медико-педагогических консультаций, 211 кабинетов психолого-педагогической коррекции, 14 реабилитационных центров и 213 специальных организаций образования.