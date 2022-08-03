Найдена уменьшающая рак молочной железы растительная добавка

Создана растительная добавка для уничтожения опухолевых клеток молочной железы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Исследовательская команда из Медицинской школы Йонг Лу Лин при Национальном университете Сингапура (NUS Medicine) нашли растительную добавку для уменьшения раковых опухолей молочной железы. Результаты работы описаны в журнале ACS Nano.

Компонент, полученный из растений, создан с помощью нанотехнологии: он целенаправленно уничтожает только опухолевые клетки, не затрагивая при этом здоровые. Про словам авторов, этот препарат не только мощно справляется с патологией, но еще и не имеет побочных эффектов.

На данный момент технология была протестирована в доклинических испытаниях, где показала наступление полной ремиссии. В дальнейшем специалисты хотят провести клинические исследования, а также изучить воздействие препарата на другие виды рака.