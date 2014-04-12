Найти работу по душе

Особенностью ярмарки стал большой выбор вакансий, предлагаемых людям с ограниченными возможностями. Здесь же можно было получить консультации специалистов городского управления занятости и социальной защиты населения о возможностях переобучения. Как показал анализ, наибольшим спросом в регионе пользуются технические профессии. Хорошие шансы на трудоустройство есть и у тех, кто владеет специальностями нефтегазовой отрасли. Но недропользователи, как правило, до приема на постоянную работу проводят собеседование и практикуют испытательный срок, поскольку планка требований к «новичкам» достаточно высока. Хотя уровень безработицы в Приуралье неуклонно снижается, такие ярмарки планируется проводить регулярно.

Людмила КОРИНА,

Западно-Казахстанская область