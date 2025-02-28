Назначен новый председатель правления АО «Казтелерадио»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Руислам Нурдаулет имеет высшее юридическое и экономическое образование. Он окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби (2001 г.) по специальности «Международное право» и Казахский университет экономики, финансов и международной торговли (2008 г.) по специальности «Экономика».

Общий стаж работы - более 21 года, в том числе свыше 10 лет в телекоммуникационной отрасли. За годы карьеры занимал руководящие позиции в государственных и корпоративных структурах, работая в Минфине, АО «Казахстанские телекоммуникации» (Кателко), АО «КазМунайГаз», АО «Самұрық-Қазына».

С 2011 года работает в АО «Казтелерадио» на различных руководящих должностях, в том числе был начальником службы взаимодействия с госорганами, директором департамента по работе с филиалами и госорганами, советником председателя правления, управляющим директором по работе с госорганами.

Награжден юбилейной медалью президента РК «20-летие Независимости РК» и нагрудным знаком Министерства информации и коммуникаций РК «60-летие казахского телевидения».