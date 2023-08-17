Назначен новый заместитель акима области Жетысу

Распоряжением акима области Жетысу Асет Канагатов назначен заместителем акима области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Фото пресс-службы акимата области Жетысу

Канагатов Асет Серикович родился в 1977 году. Окончил Казахскую государственную академию управления, Казахскую академию труда и социальных отношений по специальности – финансы и кредит, бакалавр права.

Трудовой путь начал экономистом-бухгалтером ТОО «Автотехобслуживание» в Алматинской области.

В разные годы работал экономистом-бухгалтером ОАО «Талдыкорганская распределительная электросетевая компания», ведущим специалистом управления финансов Алматинской области, заместителем начальника, начальником отдела финансов Коксуского района, начальником отдела экономики и финансов, отдела финансов города Текели, заместителем акима города Текели, заместителем руководителя, руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области.

Несколько лет работал в сфере малого и среднего бизнеса.

С мая 2023 года занимал должность руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетысу.

Также распоряжением акима области Жетысу Жаканбаев Алибек Аскербекович назначен первым заместителем акима области.

Ранее он занимал должность заместителя акима области Жетысу.