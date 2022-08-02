Фото: Генпрокуратура РК
Политика , Кадровые назначения
Назначен прокурор Алматинской области

Назначены начальник службы Генеральной прокуратуры Казахстана и прокурор Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главного надзорного органа страны.

Приказом Генерального прокурора от 2 августа 2022 года руководителем Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры назначен старший советник юстиции Елдос Алиханович Сагиев.

Елдос Сагиев начал трудовую деятельность в 2002 году в органах прокуратуры Акмолинской области.

Имеет большой опыт следственной работы. Занимал должности, в том числе руководящие, в органах финансовой полиции, Антикоррупционной службы Карагандинской, Костанайской областей.

Возглавлял департаменты Национального бюро по противодействию коррупции по Мангистауской, Костанайской областям.

До настоящего назначения – заместитель начальника Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры.

Стаж в правоохранительных органах – 18 лет.

 

По согласованию с Главой государства приказом Генерального прокурора от 1 августа этого года прокурором Алматинской области назначен Берик Абызбаевич Адамов

Берик Адамов службу в органах прокуратуры начал в 2004 году помощником прокурора города Павлодара.

В разное время занимал различные должности в прокуратурах столицы, Карагандинской области и центральном аппарате.

Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. Был прокурором города Экибастуза Павлодарской области, заместителем, первым заместителем прокурора Алматы.

Стаж в органах прокуратуры – более 17 лет. Классный чин – старший советник юстиции.

 

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