Назначены новые заместители главы Антикора

Указы и распоряжения, Кадровые назначения
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Пресс-служба президента РК опубликовала распоряжения главы государства о кадровых перестановках в Антикоре, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Так, распоряжением главы государства Саркулов Улан Серикович назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), он освобожден от ранее занимаемой должности.

Другим распоряжением президента Жебегенов Максат Мырзаханович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

 

#назначение #председатель #заместитель #Антикор #Жебегенов #Саркулов

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