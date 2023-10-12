Назначены новые заместители главы Антикора

Пресс-служба президента РК опубликовала распоряжения главы государства о кадровых перестановках в Антикоре, передает Kazpravda.kz

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Так, распоряжением главы государства Саркулов Улан Серикович назначен первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), он освобожден от ранее занимаемой должности.

Другим распоряжением президента Жебегенов Максат Мырзаханович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).