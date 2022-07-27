Назначены руководители территориальных органов КНБ РК

В Комитете национальной безопасности РК сообщили о назначении руководителей территориальных органов КНБ, передает Kazpravda.kz.
Назначены руководители территориальных органов КНБ:
ДКНБ по области Абай ВАЛЕНИЯЗОВ Бахытжан Сырымович;
ДКНБ по Алматинской области ИБРАЕВ Рустам Жиянович;
ДКНБ по Карагандинской области КУНДЫЗБАЕВ Бауыржан Жанымханович;
ДКНБ по Восточно-Казахстанской области КОКУМБАЕВ Ринат Тулеуханович;
ДКНБ по области Ұлытау УКЕНОВ Саламат Хамитович;
ДКНБ по области Жетісу НАЙМАНТАЕВ Алмас Тлепбергенович;
ДПС по Восточно-Казахстанской области РАХИМОВ Серик Гарипович;
ДПС по Туркестанской области ЖУМАДИЛОВ Мадияр Бекдаирович;
ДПС по Кызылординской области АИМБЕТОВ Айдар Аканович;
ДПС по Атырауской области АБЕСОВ Адиль Нурсагатулы;
ДПС по области Жетісу НАРБАЕВ Марат Кунанбаевич;
ДПС по области Абай ЖУМАНОВ Санат Маратович.