Назван самый высокооплачиваемый футболист мира

Спорт, В мире
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Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2023 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Фото: Kazpravda.kz

Возглавил список португальский нападающий Криштиану Роналду. По информации издания, в 2023 году форвард саудовского "Аль-Насра" заработал в общей сложности 260 миллионов долларов, 200 миллионов из которых составляет зарплата и бонусы, и еще 60 - выплаты от спонсоров.

На втором месте расположился аргентинец Лионель Месси, ныне выступающий за американский "Интер Майами". Его прибыль за год оценивается в 135 миллионов долларов.

Замкнул тройку лидеров бразильский форвард саудовского "Аль-Хиляля" Неймар, заработавший в 2023 году 112 миллионов долларов.

Топ-11 самых высокооплачиваемых футболистов:

1. Криштиану Роналду ("Аль-Наср")  - 260 миллионов долларов;
2. Лионель Месси ("Интер Майами) - 135 млн;
3. Неймар ("Аль-Хиляль")- 112 млн;
4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 110 млн;
5. Карим Бензема ("Аль-Иттихад") - 106 млн;
6. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 58 млн;
7. Мохаммед Салах ("Ливерпуль") - 53 млн;
8. Садио Мане ("Аль-Наср") - 52 млн;
9. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") - 39 млн;
10. Харри Кейн ("Бавария") - 36 млн;
11. Роберт Левандовски ("Барселона") - 34 млн.

В общей сложности 11 самых высокооплачиваемых футболистов мира, по прогнозам, заработают в этом сезоне 995 миллионов долларов (до вычета налогов и агентских сборов) - на 53 процента больше, чем участники прошлогоднего рейтинга, в котором 10 игроков заработали рекордные на то время 652 миллиона долларов.

#рейтинг #зарплата #доходы #футболист

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