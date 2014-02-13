Не допускать ажиотажа

Как отметил Президент, решение о корректировке курса казахстанской валюты не должно негативным образом касаться простых граждан.

– Теперь особенно важно следить за тем, чтобы искусственно не поднимались цены, пресекать спекуляции в обменных пунктах валюты. Акимы всех уровней должны следить за этим, а соответствующие государственные органы – проводить постоянный мониторинг и принимать самые жесткие меры, вплоть до лишения лицензии в отношении тех, кто спекулирует на сложившейся экономической ситуации. В настоящее время следует принять все необходимые меры для того, чтобы коридор курса национальный валюты находился на заявленном уровне, работая на благо нашей экономики, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Председатель Национального банка отметил, что была проведена шестимесячная работа по анализу состояния мировой экономики и соотношения тенге к валютам других стран.

– Тот потенциал, который был получен в феврале 2009 года, увеличил конкурентоспособность нашей экономики. Мы достигли хороших результатов, но в 2012–2013 годы потенциал постепенно исчерпывался, поскольку валюты других развивающихся стран слабели по отношению к американскому доллару. Сегодня многие инвесторы уходят с развивающихся рынков. Иностранный капитал перетекает на развитые рынки, и мы видим большие корректировки ситуации в Турции, Бразилии, России. В целом это тенденция текущего года. Также существует неопределенность по отношению к российскому рублю. Поскольку Центральный банк объявил переход к инфляционному таргетированию, что означает свободное плавание рубля, мы видели, что курс российской валюты достигал 35 рублей за доллар. Ситуация здесь еще не до конца ясна, – сообщил К. Келимбетов.

Также глава Национального банка указал на изменения платежного баланса. Хотя за 2013 год сальдо текущего счета осталось положительным, оно снизилось в четыре раза по сравнению с предыдущим годом.

– Импорт у нас растет быстрее экспорта. Чтобы избежать такого быстрого темпа роста импорта, нами прорабатывалась корректировка валютного курса, поскольку предыдущий коридор в 145–155 тенге за доллар себя исчерпал. Сегодня мы считаем, что изменение курса на 20% и достижение показателя в 185 тенге за доллар, плюс-минус 3 тенге, это и есть тот равновесный и конкурентоспособный обменный курс, который нужен казахстанской экономике в ближайшей среднесрочной перспективе. Поэтому правлением Национального банка было принято соответствующее решение, которое мы считаем своевременным. Для поддержания прежнего курса в июне – августе мы продали 2,7 миллиарда долларов из национального резерва, в январе – 2,2 миллиарда долларов. При таком развитии ситуация могла выйти из-под контроля.

В настоящее время звучат разные оценки корректировки курса. Многие считают, что если курс изменился на 20%, то цены на все товары должны вырасти в два-три раза. Поэтому вчера совместно с Правительством и акимами областей мы провели совещание, на котором была поставлена главная задача для нас – обеспечение уровня инфляции в коридоре 6–8%. Я думаю, что это достижимая задача. Так, в 2009 году уровень инфляции не превысил 6,7%. Для этого у нас имеются все инструменты сдерживания, – сказал председатель Национального Банка.

Премьер-Министр Серик Ахметов отметил, что экспертное сообщество и Правительство осознают наличие ряда неопределенностей в экономической ситуации в 2014 году не только в Казахстане, но и в других странах, включая Россию, Китай, развивающиеся государства.

С. Ахметов считает, что с учетом складывающейся сейчас в мировой экономике ситуации, проведенная Национальным банком корректировка курса является необходимой мерой. Это позволит улучшить макроэкономические показатели экономики нашей страны по ряду направлений. Безусловно, рост экономики продолжится и в нынешнем году. Инфляция будет в запланированном коридоре и составит в среднесрочном периоде 6–8%, что также было обозначено в трехлетнем бюджете.

Премьер-Министр сообщил, что было проведено большое совещание по вопросам бесперебойного обеспечения торговых точек товарной продукцией, проведения ежедневного мониторинга по всем направлениям, включая обменные пункты, автозаправочные станции, рынки. Кроме того, рекомендовано эффективно использовать стабилизационные фонды.

Также глава Правительства подчеркнул, что сегодня на складах страны имеется достаточно ГСМ для того, чтобы торговать 30–45 дней без повышения цен на социально значимые виды нефтепродуктов – бензин АИ-92, АИ-80 и дизельное топливо. В связи с этим С. Ахметов выразил мнение, что на сегодня причин для повышения цен на указанные виды горюче-смазочных материалов нет.

С. Ахметов сообщил, что у Правительства имеются все ресурсы для обеспечения особо нуждающихся категорий населения «социальным хлебом».

– По 35 наименованиям социально значимых товаров на следующей неделе будет принято решение, в котором будет установлен минимальный предел значимых цен. Сейчас ведется разъяснительная работа. Акимы на местах обеспечивают стабильность в этой сфере, – сказал Премьер-Министр.

В завершение Глава государства отметил, что следует разъяснить казахстанцам, что причины для волнения отсутствуют, сообщила пресс-служба Президента.

– Это сугубо финансовая мера, направленная только на то, чтобы улучшить экономическое положение наших предприятий, на каждом из которых работает по 10–40 тысяч человек. Наша экономика получит дополнительную прибыль, и в целом это положительно повлияет на ее дальнейший рост. С такой целью и было принято данное решение. Поэтому не надо допускать никакого ажиотажа и своевременно пресекать факты спекуляции, – сказал Нурсултан Назарбаев.

фото Сергея БОНДАРЕНКО, Болатбека ОТАРБАЕВА