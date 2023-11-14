Не хамите! Вас снимают…

На совещании в городском акимате заместитель акима Петропавловска Калия Туренова рассказала, что при обращении в ситуационный центр жители города зачастую критикуют госслужащих за хамство и недобросовестное исполнение своих обязанностей.

– Почему горожане записываются не к руководителям отделов, а именно к акиму или курирующим заместителям? – спрашивала Калия Туренова. – Потому что они не доверяют руководителям отделов. За четыре месяца текущего года аким города принял более 100 человек, и еще свыше тысячи горожан пришли к нему в день открытых дверей и на отчетные встречи, чтобы лично о чем-то его спросить.

По мнению Калии Туреновой, иногда акиматовские специалисты либо не владеют информацией, либо игнорируют жителей, либо говорят с ними в грубой форме, по-хамски, что еще больше возмущает людей. В связи с этим замес­титель акима предложила установить камеры видеонаблюдения с функцией записи звука в кабинетах городского акимата, где чиновники напрямую общаются с жителями Петропавловска, консультируя или оказывая государственные услуги.

Аким областного центра Серик Мухамедиев поддержал это предложение и поручил не только установить камеры, но и усилить контроль, а еще объяснить права и обязанности госслужащих. Это тем более актуально, что с начала года вышло уже более 400 негативных публикаций на различные городские темы, из них 285 касались отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, 70 относились к компетенции отдела архитектуры и градостроительства, в остальных речь шла о народном образовании, жилищной инспекции и об отделе земельных отношений.

Но не только хамство чиновников портит настроение петропавловцев, не меньше нервируют бытовые проблемы. К примеру, вывоз мусора. Баки для него зачастую переполнены, а на решении этой проблемы не слишком сказалось даже повышение тарифа.

В связи с этим аким Петропавловска Серик Мухамедиев нашел уместным привлекать новые подрядные организации к вывозу бытовых отходов. Пять новых мусоровозов городские власти намерены предоставлять только тем компаниям, которые сумеют наладить эффективную работу.

– Кто не хочет или не может работать, тому лучше освободить место на рынке, – указал аким.

Некачественный дорожный ремонт тоже не добавляет оптимизма, тем более в ноябре, когда световой день все короче, а в сумерках незаметны выбои­ны на новеньком асфальте. А в уходящем году, кстати, в Петропавловске прошел масштабный дорожный ремонт, причем не только на главных транспортных артериях, но и на городских окраинах.

– Завершен ремонт на 47 улицах, – отчитался исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Еркин Елеусизов. – Средним ремонтом были охвачены 27 улиц, текущим – 20. На ремонт 58 километров дорог потрачено 6,8 миллиарда тенге.

Между тем по договору с областным филиалом Нацио­нального центра качества дорожных активов были проведены испытания, в ходе которых выяснилось, что качест­во дорожного ремонта не соответствует стандартам РК на улицах Малая, Ухабова, Батыра Баяна, Кошукова, Байболова. Срок гарантии по этим улицам дополнительно продлен на полгода.

Из-за незавершенных работ составлено исковое заявление в отношении ТОО «Арнайы-курылыс», делающего средний ремонт улицы Потанина. Истцы намерены взыскать с него неустойку.

Со скандалом идет и средний ремонт улицы Сатпаева. Работы здесь ведет ТОО «Новинтех», договор с ним на 280 млн тенге был заключен на два года. Из-за некачественной укладки асфальтобетонного покрытия сумма в 118 млн тенге не выплачена, и власти Петропавловска намерены принять эту дорогу только после полного устранения дефектов.

– Пусть десять раз переделывают, но суть не в этом! – заявил Серик Мухамедиев. – Люди будут еще долгое время испытывать неудобства, до самого лета. Исправить ситуа­цию можно было даже сегодня, погода позволяет. Между тем на Индустриальной улице асфальт тоже начал разрушаться. Почему сертификат качества не предоставляют до работ? Понятно, что не будет оплаты, пока не сделают дорогу как надо. Но люди видят, что работы выполнены плохо, и справедливо спрашивают за это с нас.

В подтверждение своих слов аким города представил фотографии выбоин на свежем дорожном покрытии, необуст­роенных обочин и утопленных в асфальте колодцев. Глава города даже преподал урок специалистам на тему, как приподнимать колодцы с помощью бетона.

– Подрядчики все исправят! – заверил Еркин Елеусизов.

В ответ аким Петропавловска Серик Мухамедиев обещал наказать всех, кто не справился с работой:

– Мы не приняли работу подрядных организаций на семи улицах. Некачественно выполненные работы не будут оплачены, пока дорожники не доведут дорожное полотно до нормального состояния.

Глава Петропавловска поручил отделу ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог оцифровать все дороги, люки и ливневые канализации, чтобы специа­листы знали о проблемных точках города и своевременно исправляли ситуацию.

В 2024 году в Петропавловске планируется отремонтировать еще 48 улиц общей протяженностью 44 км.