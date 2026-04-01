«Не имеем морального права» – депутат выступил против амнистии пьяных водителей

Мажилис
1065
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

По словам мажилисмена, это не просто безобидные нарушители, это потенциальные убийцы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Мажилиса Айдос Сарым требует не применять предстоящую административную амнистию для граждан, лишенных водительских прав. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

«Наш депутатский запрос посвящен предстоящей первой в истории административной амнистии, объявленной Главой государства в связи с принятием новой Народной Конституции Казахстана. Недавняя трагедия на проспекте Аль-Фараби в Алматы вновь поставила перед нами жесткий, но предельно актуальный вопрос: достаточно ли у нас правовых механизмов для выбора соразмерной ответственности для преступников и правонарушителей? Действия обвиняемого в аварии унесли жизнь троих людей. Дети остались без родителей, а родители потеряли своих детей. Трагедия сломала жизни членов их семей. Их жизнь никогда уже не будет прежней», - сказал депутат.

По мнению Айдоса Сарыма, подобные инциденты запускают механизмы недоверия, скепсиса, раскалывают общество и власть, порождают неверие в действенность закона и порядка.

«Считаю, что уполномоченные органы должны принципиально оценить имеющиеся механизмы привлечения к ответственности за дорожно-транспортные происшествия, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие смерть, и внести предложения по установлению соразмерных деяниям сроков наказания. За основу можно взять богатый международный опыт», - отметил он.

Депутат считает, что инициированная административная амнистия позитивно воспринята в обществе - значительная часть экспертов, гражданского общества считают, что такая амнистия станет еще одним шагом на пути построения Справедливого Казахстана, поможет снять тяжелое бремя с социально уязвимых слоев населения.

«Однако, при этом мы наблюдаем и негативные процессы. Мы слышим организованные голоса тех, кто был некогда лишен водительских прав, с требованием включить их в списки для амнистии и вернуть им право управления транспортным средством. Мы хотим заявить предельно ясно и четко: мы не имеем морального права идти на это. Кто такие лишенные прав водители? В подавляющем большинстве – это те, кто систематически нарушали закон, кто садился за руль в состоянии алкогольного или иного опьянения, кто игнорировал правила дорожного движения и тем самым угрожал безопасности окружающих. Это не просто безобидные нарушители, это потенциальные убийцы. Это те, чьи действия уже однажды поставили под риск здоровье и судьбы других. Возвращая им права в рамках амнистии, мы фактически уже завтра дадим им второй шанс поставить под угрозу чью-то жизнь. Мы осознанно увеличиваем риск новых трагедий», - заявил Айдос Сарым.

Он напомнил, что амнистия – это акт гуманизма государства и общества, но гуманизм не должен распространяться на действия, которые несут прямую угрозу жизни граждан.

«Мы категорически против включения «лишенников» или «лишенцев» в любые механизмы амнистии, связанные с восстановлением права управления транспортом. Принимая закон об амнистии, обсуждая каждую статью, мы должны ответить на один простой вопрос: станет ли от этого безопаснее жизнь наших людей? Если ответ – «нет», то значит, такое решение принимать нельзя категорически», - заключил депутат.

Популярное

Все
Утвержден План мероприятий по разъяснению новой Конституции
Две медали завоевали казахстанские гимнасты на этапе Кубка мира
Киноплощадка будущего появится в Алматинской области
Звездный состав исполнителей выступил с оперой «Травиата» в Астане
Почти 800 школ разрушено в Иране из-за обстрелов
США тратят $1 млрд в день на войну с Ираном
Исторический рекорд установили казахстанцы по продолжительности жизни
Две группы серийных квартирных воров задержали в Алматинской области
Девочка погибла у школы Binom в Атырау
Плотину «Шоптыколь» прорвало в Акмолинской области
Задержанного в России контрабандиста доставили в Казахстан
Четыре однояйцевые девочки-близняшки родились в Петербурге
Мощные ливни и наводнения обрушились на Дагестан
Весенняя непогода накроет Казахстан
Негласное патрулирование внедрили в Алматы
Бектенов раздал поручения на Комиссии по демонополизации экономики
Определены приоритеты воспитательной работы в гвардейском гарнизоне
Конституционная реформа и общественное доверие
Власти Британии вводят антикризисные меры
Опубликован рейтинг 20 самых высоких зданий мира
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Командующий войсками РгК «Запад» освобожден от должности
Парк превратился в современную зону отдыха
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
Творческий вечер композитора Куата Шильдебаева прошел в Астане
И дольше века длится день газеты
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Казахстанцы выбирают Наурыз за границей: депутат Смолякова …
«Без кадров нет хлеба»: мажилисмены бьют тревогу из-за кадр…
Депутаты заявили, что казахстанцы с аутизмом остались вне г…
«Информационный террор под видом веры» – депутат Бапи требу…

