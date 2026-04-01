По словам мажилисмена, это не просто безобидные нарушители, это потенциальные убийцы

Депутат Мажилиса Айдос Сарым требует не применять предстоящую административную амнистию для граждан, лишенных водительских прав. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

«Наш депутатский запрос посвящен предстоящей первой в истории административной амнистии, объявленной Главой государства в связи с принятием новой Народной Конституции Казахстана. Недавняя трагедия на проспекте Аль-Фараби в Алматы вновь поставила перед нами жесткий, но предельно актуальный вопрос: достаточно ли у нас правовых механизмов для выбора соразмерной ответственности для преступников и правонарушителей? Действия обвиняемого в аварии унесли жизнь троих людей. Дети остались без родителей, а родители потеряли своих детей. Трагедия сломала жизни членов их семей. Их жизнь никогда уже не будет прежней», - сказал депутат.

По мнению Айдоса Сарыма, подобные инциденты запускают механизмы недоверия, скепсиса, раскалывают общество и власть, порождают неверие в действенность закона и порядка.

«Считаю, что уполномоченные органы должны принципиально оценить имеющиеся механизмы привлечения к ответственности за дорожно-транспортные происшествия, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие смерть, и внести предложения по установлению соразмерных деяниям сроков наказания. За основу можно взять богатый международный опыт», - отметил он.

Депутат считает, что инициированная административная амнистия позитивно воспринята в обществе - значительная часть экспертов, гражданского общества считают, что такая амнистия станет еще одним шагом на пути построения Справедливого Казахстана, поможет снять тяжелое бремя с социально уязвимых слоев населения.

«Однако, при этом мы наблюдаем и негативные процессы. Мы слышим организованные голоса тех, кто был некогда лишен водительских прав, с требованием включить их в списки для амнистии и вернуть им право управления транспортным средством. Мы хотим заявить предельно ясно и четко: мы не имеем морального права идти на это. Кто такие лишенные прав водители? В подавляющем большинстве – это те, кто систематически нарушали закон, кто садился за руль в состоянии алкогольного или иного опьянения, кто игнорировал правила дорожного движения и тем самым угрожал безопасности окружающих. Это не просто безобидные нарушители, это потенциальные убийцы. Это те, чьи действия уже однажды поставили под риск здоровье и судьбы других. Возвращая им права в рамках амнистии, мы фактически уже завтра дадим им второй шанс поставить под угрозу чью-то жизнь. Мы осознанно увеличиваем риск новых трагедий», - заявил Айдос Сарым.

Он напомнил, что амнистия – это акт гуманизма государства и общества, но гуманизм не должен распространяться на действия, которые несут прямую угрозу жизни граждан.