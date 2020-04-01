Не можем сдержать цены даже на соль, что уж говорить о других продуктах – Сапарбаев о провале работы созданных мобильных групп

Экономика
Главной темой очередного заседания областного оперативного штаба под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева стало предупреждение и противодействие росту цен на продовольственные товары. Об этом сообщили в пресс-службе акима региона, передает Kazpravda.kz.
По словам Сапарбаева, не нашла поддержки главы региона деятельность исполняющего обязанности руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Жандаулета Кенжебекова по сдерживанию цен на продовольственные товары.
"Главное, что сегодня волнует людей – это цены. Вы проводили анализ того, почему за какие-то две недели выросла стоимость основных продовольственных товаров? Скачок цен наблюдается во многих торговых сетях. Мы не можем даже сдержать цены на соль, что уж говорить о других продуктах! Созданные мобильные группы провалили работу", - сделал неутешительный вывод аким области.
Глава региона поручил своему заместителю Нуржану Календерову совместно с работниками прокуратуры и антимонопольной службы проверить обоснованность повышения цен на социально-значимые продовольственные товары.
Бердибек Сапарбаев отметил, что вводимые ограничительные меры негативно влияют на экономику и доходы граждан. Но есть помощь от государства, и местным исполнительным органам необходимо оперативно оформить документы и выдать средства нуждающимся людям.
"Наша главная задача - предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, максимально защитить здоровье наших граждан. В то же время мы не должны допустить роста цен, сохранить рабочие места. Одним словом, минимизировать негативное влияние сложившейся ситуации на жизнь простых людей. Именно в такие трудные моменты власть должна показать свою способность принимать быстрые и точные решения, оказать реальную помощь гражданам. Многое зависит от районных акимов, которые должны не спать, а работать с утроенной энергией", - отметил аким области.
По словам Сапарбаева, не нашла поддержки главы региона деятельность исполняющего обязанности руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Жандаулета Кенжебекова по сдерживанию цен на продовольственные товары.
"Главное, что сегодня волнует людей – это цены. Вы проводили анализ того, почему за какие-то две недели выросла стоимость основных продовольственных товаров? Скачок цен наблюдается во многих торговых сетях. Мы не можем даже сдержать цены на соль, что уж говорить о других продуктах! Созданные мобильные группы провалили работу", - сделал неутешительный вывод аким области.
Глава региона поручил своему заместителю Нуржану Календерову совместно с работниками прокуратуры и антимонопольной службы проверить обоснованность повышения цен на социально-значимые продовольственные товары.
Бердибек Сапарбаев отметил, что вводимые ограничительные меры негативно влияют на экономику и доходы граждан. Но есть помощь от государства, и местным исполнительным органам необходимо оперативно оформить документы и выдать средства нуждающимся людям.
"Наша главная задача - предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, максимально защитить здоровье наших граждан. В то же время мы не должны допустить роста цен, сохранить рабочие места. Одним словом, минимизировать негативное влияние сложившейся ситуации на жизнь простых людей. Именно в такие трудные моменты власть должна показать свою способность принимать быстрые и точные решения, оказать реальную помощь гражданам. Многое зависит от районных акимов, которые должны не спать, а работать с утроенной энергией", - отметил аким области.