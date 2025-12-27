Проблема не нова

Костанайские предприниматели, чья деятельность ориентирована на производство сельхозпродукции и ее экспорт, вот уж который год трубят о том, что не могут вовремя отгрузить товар на рынки Средней Азии и Китая. Причем ситуация год от года обостряется.

Вот и нынче на границах с Китаем и Узбекистаном на ряде станций фиксируется массовый простой вагонов с продукцией АПК. Для бизнесменов это в первую очередь подрыв репутации, ведь возникают риски невыполнения экспортных обязательств. В условиях жесткой конкуренции на внешнем рынке задержки могут привести к потере партнеров, а значит, и рынков сбыта.

Мало того, что предприниматели не могут отправить товар, так еще и вынуж­дены платить штрафы за простой – около 20 тыс. тенге за одну платформу в день. Казалось бы, копейки для бизнеса, но у некоторых за сутки набегает порядка 600 тыс. тенге.

Вопрос об отмене штрафов сейчас решается, но точные сроки пока никто не называет, а предприниматели тем временем продолжают нести убытки. И всякий раз вынуждены обращаться за поддержкой в региональную палату предпринимателей. Причем в ходе одной из дискуссий выяснилось, что заторы возникают не только на границах, но даже на… станции Костанай.

– Вагоны прошли таможенное оформ­ление, опломбированы, сданы перевозчику и... неделями простаивают в тупиках, на подъездных путях станции Костанай. Также на работу нашего предприятия сильно влияют конвенционные запреты. К примеру, в ноябре мы закрыли только 50 процентов номинальной мощности, то есть не смогли отгрузить необходимый объем товара. И в этом месяце такая же ситуация, – обозначил проблему начальник отдела логистики ТОО «Бест Костанай» Валентин Беспалов.

Предприниматели несут финансовые потери. Особенно страдают те, кто вынужден арендовать тупики: поскольку груз не трогается с места, аренда влетает в копеечку. К тому же бизнес обеспокоен сохранностью своей продукции. Из-за разницы температур товар может портиться, простаивая в контейнерах на тупиках. И ответственность перед клиентами за испорченный продукт опять-таки ляжет на плечи экспортеров.

– Существует и проблема подсыла вагонов. У нашей компании есть свои вагоны. Но даже отправив их по Казахстану на какую-то станцию отечест­венным потребителям, мы не можем вернуть свою собственность на станцию Костанай, поскольку уже несколько лет действует конвенционный запрет. У нас есть два подъездных пути и тупик. Но всякий раз, чтобы вернуть вагоны, мы должны получить разрешение, на что уходит неделя, а то и 10 дней. Тем временем наши потребители, наши же сограждане, ждут товары, – рассказал представитель группы компаний «Romana-нан» Евгений Самойленко.

Руководство Костанайского филиала АО «КТЖ-Грузовые перевозки» утверждает, что это вынужденная мера, поскольку зачастую возвращающиеся «домой» порожние вагоны мешают маневренности.

– Некоторые собственники подъездных путей, а у нас только на станции Костанай имеется 134 таких объекта, без каких-либо технических требований начинают предоставлять свои пути для всех желающих ставить там вагоны, причем не только казахстанские, но и российские. Так было в позапрошлом, прошлом годах. Кто-то зарабатывает деньги, а у нас возникают серьезные проблемы. Поэтому мы и держим на контроле этот вопрос, – конкретизировал директор КФ ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» – «Костанайское отделение ГП» Кайрат Саурбаев.

Отсюда не выпускают, туда не принимают

Что касается простоя вагонов и заторов на границах, то все это, по мнению руководства КТЖ, следствие проблемы, связанной с интенсивностью развития бизнеса в нашей стране и застоем модернизации инфраструктуры в соседних государствах. Ведь вагоны скапливаются на станциях не потому, что их отсюда не выпускают, а потому, что туда не принимают...

К примеру, сегодня станция Сары-Агач Узбекистана работает на пределе возможностей. К слову, в декабре нынешнего года Казахстан отправлял шесть локомотивов в соседнюю респуб­лику для помощи в разгрузке, но это краткосрочная мера. Комплексно же решить проблему в ближайшей перс­пективе вряд ли получится. Ведь модернизация инфраструктуры – дело долгое, к тому же затратное.

– Раньше Узбекистан пропускал 28 поездов в сутки, года четыре назад там увеличили пропускную способность до 33 составов. Но, как мы видим, в жаркие сезоны возникает необходимость пропускать 40 поездов. Увы, у соседей нет такой возможности, поэтому и идет сдерживание. То же самое с Китаем. Мы только на Алтынколе в сутки грузим по 40 поездов, а пропускная способность этой станции с китайской стороны составляет всего 10 составов, – отмечает Кайрат Саурбаев.

В качестве краткосрочной меры костанайским сельскохозяйственным товаропроизводителям предлагают рассмотреть альтернативные пути.

– Есть альтернативный маршрут на Среднюю Азию, но он дороже, поэтому не всегда товаропроизводители его выбирают... Сейчас Минсельхоз ведет работу, чтобы субсидирование началось уже с декабря, а с января выделялись деньги, – сообщил замдиректора департамента АПК НПП РК «Атамекен» Бауыржан Ахметаев.

Сейчас решением проблемы занимаются на правительственном уровне.