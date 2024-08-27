Не разговаривайте с незнакомцами: как не попасться на уловки мошенников

Какими изощренными и продуманными становятся мошеннические схемы! Используя психологические приемы, злоумышленники успешно манипулируют людьми. В Петропавловске один из таких попытался даже обмануть по телефону оперативного сотрудника... из полицейской группы Cyberpol, предложив ему инвестировать в акции.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мошенники действуют профессионально: они владеют терминологией, уверенно рассказывают о биржевых операциях, соз­дают иллюзию надежности. Могут даже использовать специальные программы для отображения поддельных графиков и финансовых данных, что усиливает доверие жертвы.

Как правило, мошенники действуют из-за рубежа, используя виртуальные номера телефонов, что затрудняет преследование. Схемы рассчитаны на максимальное погружение жертвы в процесс, после чего человек, полностью доверившись злоумышленникам, может продать имущество, взять кредиты и вложить все сбережения, надеясь на обещанный крупный доход. В итоге деньги исчезают, как и сами мошенники, оставляя человека с долгами.

В Северо-Казахстанской области зарегистрировано множество подобных случаев. К примеру, одна женщина продала квартиру ради участия в «уникальной сделке», уверовав в поддельные графики роста доходов.

Не так давно виртуальные проходимцы стали рассылать сообщения от имени Антикоррупционной службы. Ведомство было вынуждено обратиться к гражданам с предупреждением не доверять фальшивой рассылке в мессенджерах WhatsApp, Telegram и других от имени сотрудников и руководства Агентства РК по противодействию коррупции, не переходить по сомнительным ссылкам и не перечислять денежные средства.

Часто мошенники пользуются добросовестностью и ответственностью людей. Был случай, когда преподавателю музыкального училища позвонили некие «сот­рудники» и сообщили о якобы срочной необходимости погасить долг учебного заведения. Преступники заверили педагога, что директор слишком занята, и попросили ее заняться этим вопросом лично как самого добросовестного и ответственного человека.

Чтобы укрепить доверие жертвы, они предложили проверить их слова по указанному ими номеру телефона. Доверчивая женщина перезвонила, и ее снова убедили в необходимости срочно погасить долг. Поддавшись манипуляции, преподаватель взяла кредит на крупную сумму и отправила деньги на указанный счет. А позже выяснилось, что никаких долгов-то и не было…

На днях и ко мне обратилась незнакомка. Поздоровалась в мессенджере, вкрадчиво поинтересовалась здоровьем, а затем сообщила, что занимается авторскими правами. И что-де в Сеть утекла вся база по этим правам, и теперь у КНБ якобы возникли вопросы лично ко мне в связи с тем, что в 2017 году я будто бы оформлял авторские права на книгу о Доме дружбы.

Все это были, так сказать, «предварительные ласки», которые сводились к тому, что мне хочет позвонить сотрудник КНБ. Поэтому она просит внимательно выслушать его и корректно ответить на все вопросы. Не прошло и десяти секунд, как раздался звонок от этого «сотрудника», которого я тут же заблокировал.

Нельзя сказать, что я сразу раскусил мошенников. Анализируя общение, понял, на какой крючок они цепляют свою жертву. Искусно подбрасывают знакомые детали, например, название книги, а затем заводят речь о взаимодействии с важным госорганом.

Мошенники играют на наших страхах,

создают ощущение неотложности ситуа­ции, чтобы вызвать стресс и заставить принять решение на эмоциях. Но сначала они пытаются завоевать доверие, задавая вопросы о вещах, которые могут показаться важными. После создают у жертвы ощущение, что что-то пошло не так, что за вами следят и имеют на вас некий компромат. И уже после этого в игру вступает «сотрудник», что еще больше усиливает тревогу.

Как писал Михаил Булгаков, не разговаривайте с незнакомцами. А еще всегда проверяйте информацию, прежде чем принимать роковые решения. Бдительность и здравый смысл – наши лучшие защитники от мошенников.