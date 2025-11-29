Не стало Народной артистки Казахстана Рихангуль Махпировой

Культура
63

Выдающаяся актриса умерла на 79-ом году жизни, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Ее творческий путь в Республиканском государственном академическом Уйгурском театре музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова начался в 1977 году. За долгие годы работы она создала множество выразительных, самобытных и запоминающихся образов, которые стали частью золотого фонда театрального искусства Казахстана. За большой вклад в развитие культуры она была удостоена званий Заслуженной артистки Республики Казахстан и Народной артистки Казахстана.

Министерство культуры и информации Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования ее родным, близким и поклонникам.

#кончина #актриса #Рихангуль Махпирова

Популярное

Все
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Зажжен огонь зимних Игр
В основе успеха – кооперация науки и производства
Увидеть вечное в простом
Воспитание защитника Отечества
Кубок мира-2026 от World Boxing
О качестве и количестве военных кафедр
Общие страницы истории
Стартует первый падел-тур
Книги объединяют народы
Различают только по погонам
Что едят наши дети?
Путь к лидерству и финансовой стабильности
Новое достижение Дастана Сатпаева
АСП: усилен контроль
Зоркий взгляд и острый ум
Изучать язык, культуру и традиции через музыку
Летописцы эпохи
Новая экономическая политика и экспорт
По принципу целевого финансирования
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
Новый центр мировой металлургии
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Метростроевцы ускоряют темп
Мы строим энергетику нового поколения, отвечающую вызовам времени
В области Жетысу прошел инвестиционный форум
Будущее судебной экспертизы в эпоху ИИ
Наращивая транзитный потенциал страны
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены

Читайте также

Аида Балаева представила инициативы по реформированию ТЮРКС…
Состоялась торжественная церемония закрытия года «Актау – к…
Увидеть вечное в простом
Казахстан представил инициативы по реформированию ТЮРКСОЙ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]