Фото: Минкультинформ

Ее творческий путь в Республиканском государственном академическом Уйгурском театре музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова начался в 1977 году. За долгие годы работы она создала множество выразительных, самобытных и запоминающихся образов, которые стали частью золотого фонда театрального искусства Казахстана. За большой вклад в развитие культуры она была удостоена званий Заслуженной артистки Республики Казахстан и Народной артистки Казахстана.

Министерство культуры и информации Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования ее родным, близким и поклонникам.