Не страшна АЭС средь полей зеленых

Без секретов

Да, да, ее промышленная площадка размером километр на километр, где компактно разместились более 130 объектов, открыта для посетителей.

К слову, и сам городок Островец, что в Гродненской области, находящийся от АЭС в каких-то 18 км, вовсе не закрытое режимное поселение, как могут подумать некоторые: сюда регулярно приезжают на экскурсию студенты, школьники, туристы, рабочие делегации.

…Две величественные охладительные башни-градирни, окруженные зеленью полей, видны издалека. Клубы белого пара возносятся к небу, соединяясь с быстро бегущими облаками. Мы ахаем и охаем, видя масштабы станции. Ее гигантские строения лично на меня произвели такое же впечатление, как египетские пирамиды. Подобных промышленных громадин мне раньше видеть не доводилось, а, уж поверьте, у меня немалый опыт такого рода туризма.

Рука так и тянется сфотографировать все: розы, стрекоз, вез­десущих воробьев, небольшую церквушку, построенную на территории, ровно уложенные тротуары, проходную и градирни и даже замысловатый инструмент в руках рабочего – все ново, все интересно.

Когда есть энергия

– Мы стремимся быть максимально открытыми для всех, – заверил, радушно встретив нашу делегацию, генеральный директор БелАЭС Сергей Бобович.

По его словам, Беларусь готова делиться опытом в сфере атомной энергетики. При этом их практики интересны многим странам. «Росатом» сегодня возводит атомные станции, подобные БелАЭС, в Турции, Египте, Венг­рии. На новый уровень вышло сотрудничество Беларуси в сфере атомной энергетики с Китаем.

– У Беларуси невелики запасы природных энергетических ресурсов. Для их диверсификации и надежного энергоснабжения потребителей была сделана ставка на мирный атом, – отметил замес­титель министра энергетики Рес­публики Беларусь Денис Мороз.

Решение о строительстве АЭС было принято Президентом Александром Лукашенко в 2008 году и интегрировано в концепцию энергетической безопасности. Первый блок БелАЭС вступил в строй в июне 2021-го, второй – в ноябре 2023-го. Проект стал самым высокотехнологичным и масштабным в истории белорусско-российских отношений. В строительстве атомной станции участвовали около 40 белорусских и российских организаций. В пик ее возведения на площадке были задействованы более 9 тыс. строителей.

Сегодня, когда другие государства только приступают к осуществлению национальных ядерных программ, Беларусь уже сформировала собственную ядерную инфраструктуру, и ­БелАЭС вносит ощутимый вклад в экономику страны. Республика полностью отказалась от импорта электроэнергии. Снизилась ее зависимость от импортируемого природного газа.

С момента включения первого энергоблока БелАЭС в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 года) станция суммарно выработала более 34 млрд кВт·ч электроэнергии, что позволило заместить свыше 9 млрд кубомет­ров природного газа.

Весом и экологический эффект: за счет ввода БелАЭС эмиссия парниковых газов будет ежегодно сокращаться примерно на 7 млн тонн. Как отметил Денис Мороз, строительство БелАЭС стало мощным стимулом для увеличения электропотребления в стране, чему поспособствовали принятые президентом и правительством стимулирующие меры.

– В Беларуси ввели дифференцированные тарифы, направленные на увеличение электропотребления. Чем больше электроэнергии производитель потребляет, тем за меньшую стои­мость ее покупает, – пояснил их суть замминистра энергетики РБ. – Принятые меры дают значительный эффект, и количество потребителей электроэнергии постоянно увеличивается. Для населения были введены тарифы на электрическую энергию для использования ее на нужды отоп­ления и горячего водоснабжения. Они также поспособствовали приросту числа потребителей.

В 2023 году общий объем пот­ребления электроэнергии в стране увеличился на 2,5 млрд кВт·ч и достиг рекордных 41,1 млрд кВт·ч. Положительная динамика сохраняется и нынче.

С развитием электросетевой инфраструктуры в Беларуси существенно выросли темпы строи­тельства нового электрифицированного жилья. Индивидуальные жилые дома планомерно переводятся на электрическое отопление. Потребление электроэнергии населением для этих нужд в прошлом году увеличилось в 1,4 раза.

Динамично развиваются энергоемкие производства. Создана сеть зарядных станций для электротранспорта, поэтому даже в 100–150 километрах от Минска, города-миллионника, и в Островце – городке с населением в 14 тысяч жителей – электрокары не редкость. Не в диковинку и электробусы на отдельных городских маршрутах, а в Жодино и Шклове весь общественный транспорт переведен на электричество.

– Собственная атомная электростанция позволяет формировать тарифы без привязки к изменениям мировых цен на энергоресурсы. Несмотря на волатильность мировых цен на природный газ и другие виды топлива, тарифы на электроэнергию в Беларуси остаются стабильными, – пояс­нил Денис Мороз.

Более того, в 2023 году в рейтинге стран Европы по дешевизне электроэнергии Беларусь заняла третье место. Атомная генерация стала драйвером развития смежных отраслей экономики, ряд инновационных проектов готовится к осуществлению в промышленности, науке, медицине. БелАЭС содействует широкому внедрению современных технологий в производстве и обеспечивает создание новых рабочих мест.

Доступно об атоме

Атомная электростанция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2 400 МВт построена по российскому проекту «АЭС-2006». Энергоблоки ВВЭР-1200 БелАЭС стали первыми объектами атомной электро­энергетики новейшего поколения безопасности III+, сооруженными по российским технологиям за рубежом. В России же (в областях Ленинградской и Воронежской) успешно работают четыре энергоблока этого типа.

Белорусская АЭС обладает рядом преимуществ, существенно улучшающих ее экономические характеристики и безопасность. Мощность реакторной установки повышена на 20%, вдвое – с 30 до 60 лет – увеличен проект­ный срок службы основного оборудования. При этом есть возможность для продления его эксплуатации еще на 20 лет.

Главная же особенность Бел­АЭС – уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, обеспечивающих максимальную устойчивость станции к внешним и внутренним воздействиям.

– В качестве топлива в активной зоне реактора используется слабообогащенный диоксид урана в виде «таблеток» цилиндрической формы размером около одного сантиметра и весом в пять граммов. Одна такая урановая «малышка» по своей теплоемкос­ти заменяет 350 килограммов нефти или четыре центнера каменного угля. Причем каждый цилиндрик надежно удерживает радиоактивное загрязнение внут­ри себя – он сам уже первый ­барьер на пути распространения радиации, – рассказал начальник отдела информации и общественных связей Бел­АЭС Эдуард Свирид.

Только представьте: более 18 млн таких цилиндричес­ких сегментов «работают» в одном энергоблоке!

Следующий барьер – оболочка тепловыделяющего элемента (ТВЭЛ). Третий – корпус реактора – со­оружения высотой почти 20 мет­ров и диаметром чуть более 4,5 метра. Его прочные стенки выполнены из специальной реакторной стали толщиной в 20 см. В него помещаются 312 ТВЭЛов, которые соединяются в сложную конструкцию, называемую ТВС (тепловыделяющей сборкой).

На атомную станцию, к слову, топливо поступает как раз в виде блестящих трубок ТВС. Четвертым барьером служит само здание реактора (контайнмент) – сооружение высотой 70,2 метра и внутренним диаметром 44 метра, имеющее двойную защитную оболочку толщиной в 200 см. Дополнительное усиление ей придает система преднапряжения бетона, которая позволяет зданию сохранять герметичность даже при внутреннем давлении в пять атмосфер.

– Не слишком ли это? – поинтересовались мы, разглядывая макеты.

– Если что-то может произойти на атомной станции, то лучше к этому готовиться заранее, потом поздно будет, – парирует, описывая систему защиты АЭС, Эдуард Свирид. – Наличие всех этих защитных оболочек обязательно. Допустим, произойдет нечто невероятное, и в результате аварии днище реактора расплавится – чего еще не было нигде и никогда, так вот, тогда радиоактивный расплав попадет в специальное устройство, размещенное проектировщиками прямо под реакторами, – в ловушку расплава.

– И все-таки каков радиационный фон в районе станции и ее окрестностях? – не унимаемся мы.

– Данные радиационного мониторинга доступны онлайн – желающие могут ознакомиться с информацией на сайте БелАЭС. Контроль радиационной обстановки ведется круглосуточно. Данные анализируются как на самой площадке станции, так и в зоне наблюдения – на постах автоматической системы радиа­ционного контроля. Всего их девять, еще один находится вне зоны наблюдения, в населенном пункте Свирь Мядельского райо­на Минской области, – пояснил Эдуард Свирид.

Сведения о текущих значениях мощности дозы гамма-излучения также отображаются на информационных табло, установленных на территории самой станции и в девяти населенных пунктах.

Затем казахстанский «десант» посетил учебно-тренировочный центр станции. Заместитель генерального директора по качеству БелАЭС, депутат Островецкого районного Совета депутатов Александр Ерин поведал нам о том, как готовятся для станции кадры, зачем персонал ежедневно тренируется и как работает блочный пульт управления.

Могу сказать: работает он надеж­но. Чтобы в этом убедить, нам позволили устроить виртуальную аварию, нажав ту самую красную кнопку... Энергоблок остановился за три секунды!

Зреть в корень

– В Казахстане уже сегодня существует дефицит энергии. Да, есть старые ТЭЦ, вводятся в строй новые возобновляемые источники энергии, но этого мало, необходима атомная генерация, – считает член Общественного совета Министерства энергетики, основатель телеграм-канала «Байдильдинов. Нефть» Олжас Байдильдинов. – Я всегда выступал за то, чтобы мы как можно быстрее приступили к строительству АЭС. Тем более что занимаем ведущее место в мире по запасам и добыче природного урана. Но вот парадокс: не имеем своей АЭС и покупаем электроэнергию в соседних странах. В октябре вопрос о строи­тельстве станции будет вынесен на референдум и, на­деюсь, казахстанцы сделают правильный выбор.

АЭС обеспечивают стабильное и предсказуемое энергоснабжение, что является ключевым фактором для развития бизнеса.

– Для МСБ это означает снижение затрат на электроэнергию и возможность увеличения производительности, – отмечает управляющий директор Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Жакып Хайрушев. – Строительство и эксплуатация АЭС требуют внедрения передовых технологий, в том числе IT и инновационных решений, что стимулирует развитие смежных отраслей. Например, это может включать производство и обслуживание высокотехнологичного оборудования, разработку новых материалов и программного обеспечения для контроля и управления.

Казахстанские малые и средние предприятия, обладающие гибкостью и способностью быстро адаптироваться к изменениям, могут занять нишу в этих новых сферах, предоставляя специализированные услуги и продукты.

По словам эксперта, строительство АЭС повлечет за собой развитие инфраструктуры не только в селе Улькен Жамбылского района, где планируется разместить казахстанскую АЭС, но и всей Алматинской области. Это включает в себя строительство дорог, жилья, социальных объектов... Укрепление региональной экономики позволит создать новые возможности для бизнеса, повысит качество жизни и снизит миграцию из сельских районов.

В том, что строительство атомной электростанции дало Островцу да и всему Островецкому району Гродненской области мощный импульс к развитию, мы смогли убедиться, побывав в многофунк­циональном культурном комп­лексе, центральной районной клинической больнице, средней школе № 3, на ледовой площадке, в спортивно-оздоровительном комплексе, наконец, встретившись и побеседовав с людьми.

Населенный пункт с 555-летней историей фактически возродился. За последнее десятилетие Островец превратился в красивый благоустроенный город с широкими улицами, новыми мик­рорайонами и парками. Средний возраст горожан – 38 лет. Молодые, целе­устремленные, образованные, приветливые люди. Гордятся своим городом. Любят свою работу. Связывают с АЭС свое будущее.

…Вот такой я увидела в Беларуси действующую АЭС. В ней, воздвигнутой посреди зеленых полей, нет ничего страшного.