Не социальная мера, а новый стандарт

Cегодня все чаще говорят о том, что полноценная жизнь должна быть доступна каждому – независимо от состояния здоровья или возраста. Но что стоит за этими словами? И как сделать так, чтобы инклюзия стала реальностью?

АНК запустила проект «Инклюзивная ассамблея», который призван изменить подход к участию людей с ограниченными возможностями в общественной жизни страны. Как отмечает заместитель Председателя АНК Марат Азильханов, инклюзия перестает быть социальной мерой и становится новым общественным стандартом.

– Для нас инклюзия – это не набор мер поддержки и не отдельный социальный проект, – говорит он. – Это основа того, как мы понимаем общество. Когда человек может участвовать в жизни страны – обсуждать, творить, работать, учиться, он становится полноценным ее участником. Вот это и есть инклюзивность.

По его словам, важно уходить от старого восприятия, когда инклюзия существовала как небольшой сегмент социальной политики. Сегодня задача – сделать ее нормой, органичной частью всей работы ассамблеи.

Очевидно, что инклюзия в Казахстане уверенно становится частью государственного курса на «Справедливый Казахстан».

– Глава государства подчеркивает равенство возможностей. Мы же должны сделать так, чтобы человек ощущал это в реальности – в Доме дружбы, на форуме, в этнокультурном объединении или на молодежном мероприя­тии, – уточняет Марат Азильханов.

Отвечая на вопрос, почему проект необходимо реализовывать именно сейчас, Марат Азиль­ханов отмечает: за последние годы изменилась общественная динамика – люди хотят быть частью перемен.

– Ассамблея всегда была площадкой диалога. Но сегодня важно, чтобы этот диалог был доступен всем без исключения, – подчеркивает он.

Именно поэтому принципы инклюзии теперь закрепляются не только как ценности, но и как обязательные нормы в процедурах и стандартах работы. Это делает деятельность АНК современной и устойчивой.

Формирование новой культуры

Один из ключевых смыслов проекта – переосмысление самой идеи инклюзии.

– Когда человек выходит на сцену фестиваля, участвует в конкурсе, обсуждает проекты или становится наставником, меняется все. Инклюзия перестает быть «помощью». Она становится частью ежедневной жизни, – объясняет Марат Азильханов.

Именно это формирует в обществе новую культуру восприя­тия людей с особенностями.

Проект строится на комплекс­ной системе инструментов. Среди них – инклюзивный стандарт АНК, который станет обязательной частью работы всех структур; аудит инфраструктуры, чтобы площадки ассамблеи были доступными для всех; обучение ее членов и развитие компетенций в области инклюзивных коммуникаций; создание экспертных диалогов в регионах; партнерские проекты с бизнесом, НПО и образовательными организациями. Ключевым элементом станет движение амбассадоров инклюзии и молодежных инициатив.

– Это не про отдельные мероприятия. Это про системную, устойчивую работу, – подчеркивает Марат Азильханов.

Отметим, что в Казахстане немало примеров успешных инклюзивных практик. Это и социальные акции, и мастер-классы, и участие людей с инвалидностью в культурных, спортивных и образовательных программах. Значимым примером стало открытие первой спортивной площадки для лиц с инвалидностью в столичном парке «Жеруйык», построенной на средства «Забега единства».

Марат Азильханов также напомнил о работе студии Шавката Исмаилова в Доме дружбы Астаны – проекте, доказавшем, что при создании условий инклюзия работает блестяще.

– Теперь мы масштабируем этот опыт и объединяем в единую модель, – подчеркивает он.

История успеха

Медиастудия Шавката Исмаилова – это пространство, где молодые люди с инвалидностью не только обучаются видеопроизводству, звукозаписи и работе с современным оборудованием, но и становятся полноправными участниками общественной жизни.

– Я называю свой проект «благотворительность, обернутая в достоинство», – говорит создатель студии. – Можно просто помочь деньгами, а можно раскрыть потенциал человека и дать ему уверенность в себе.

Каждый ученик получает индивидуальную поддержку.

Так, Айгерим Тлектесова, имею­щая ДЦП 2-й группы, поначалу боялась работать на камеру и вести трансляции. Сегодня она уверенно управляет несколькими камерами, сводит звук и проводит онлайн-мероприятия.

– Сначала было страшно, все казалось сложным, – признается Айгерим. – А сейчас я вижу результат своей работы, чувствую себя частью большого и важного дела.

Алтынай Кадекова, имеющая нарушение зрения и инвалидность 2-й группы, также нашла в студии свое место: работает звукооператором, снимает и монтирует ролики, помогает на выездных съемках.

– Работа с техникой – это особый мир, – делится Алтынай. – Нужно слушать, замечать детали, адаптироваться. И я поняла: я могу.

Батырхан Ораков и Рамазан Таскынбай прошли путь от неуверенности к самостоятельности, освоив камеры, микшеры и монтаж. А Мадина Ермекбаева признается, что студия дала ей не только навыки, но и голос.

– «Страх останавливает действие, а действие останавливает страх!» – всегда говорит нам Шавкат-аға. Раньше я не понимала, о чем он. Стеснялась говорить и из-за особенностей речи почти не общалась. А здесь я работаю, учусь, общаюсь. Комплексы отходят, я чувствую себя частью общества, и это делает меня счастливой, – улыбается Мадина.

Студия Шавката Абдуллаевича – пример того, как инклюзия перестает быть помощью «для галочки» и становится естественной нормой. Молодые люди получают навыки и профессио­нальный рост, а общество видит: участие доступно каждому. Команда снимает конференции, образовательные и культурные мероприятия, ведет подкасты, работает с ИИ и создает проекты, признанные на национальном уровне.

Проект показывает, что инклюзия возможна там, где соз­даются реальные условия: современное оборудование, обучение, поддержка наставников и уважение к личности. Системный подход «Инклюзивной ассамблеи» – стандарты работы, аудит инфраструктуры, экспертные площадки, парт­нерства с НПО и бизнесом – делает инициативу устойчивой и масштабируемой.

– НПО дают профессиональную экспертизу, бизнес – устойчивые механизмы поддержки, молодежь – энергетику и идеи. А амбассадоры инклюзии – локомотивы перемен на местах, – отмечает заместитель Председателя АНК.

И результат уже очевиден: уверенные, самостоятельные, вовлеченные люди. Участники студии перестают воспринимать свои ограничения как препятствие и начинают видеть в них пространство для развития. Именно такие практики показывают: настоящая инклюзия – это когда каждый человек ощущает себя нужным и значимым.

Задача проекта – объединить всех, кто может дать импульс развитию инклюзивной среды. Так формируется живая экосистема, в которой инклюзия – не формальность, а образ мышления. В ассамблее уверены: эффект будет заметным.

– Мы ожидаем расширения участия людей разных социальных и этнических групп, роста доверия к общественным институтам, появления новых инклюзивных проектов и лучшей доступности среды, – говорит Марат Азильханов.

Главный результат – создание среды, в которой каждый человек чувствует себя нужным и вовлеченным. Это усиливает единство страны и делает ее более устойчивой, современной и открытой миру.