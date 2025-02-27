Не только учить, но и учиться

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Школе быть!

Начавшееся в прошлом году строительство новой школы вызвало радостный переполох среди жителей столичного района «Алматы». Государственные средние школы, расположенные вблизи площади Тәуелсіздік и Дворца мира и согласия, давно переполнены, а новое учебное заведение давало надежду разгрузить хотя бы часть из них.

На возводимый объект смотрели с замиранием сердца – лишь бы успели к сентябрю! Школа стала «знаменитос­тью» еще и потому, что участок под нее в свое время буквально отвоевали. Обитатели близлежащего жилого комплекса через решение Верховного суда добились строительства учебного заведения вместо очередного ЖК.

Всеобщие старания и надежды увенчались успехом. 1 сентября комфортная школа № 102 распахнула свои двери. Кто бывал в школах нового образца, тот наверняка оценил их уют и особую ­атмосферу: интерьеры выполнены в светлых тонах, в коридорах и классах как будто солнечно даже в пасмурные дни.

Чтобы планы осуществлялись

В первую очередь мы побеседовали с директором школы Эльмирой ­Султановой. Ранее она долгое время работала в обычной государственной школе, хорошо себя зарекомендовавшей благодаря опытным учителям, но не обладающей качественной материально-технической базой.

– Будучи одно время заместителем директора по цифровизации, погрузилась с головой в новые возможности, и это пришлось как нельзя кстати в период карантина и для работы с детьми с особыми образовательными потребностями. В прежней школе инклюзия была одним из приоритетных направлений. Планов по развитию было много, но, к сожалению, именно слабая материально-техническая база и не давала претворять их в жизнь, – рассказывает педагог.

«Цифровые» знания и наработки пригодились и на новом месте работы, благо условия комфортных школ позволяют реализовывать самые смелые проекты, в том числе по части инклюзии.

– У нас несколько десятков учеников с особыми образовательными потребностями. Ребята распределены по обыч­ным классам, но со своими нюансами: детей с нарушением социального взаимодействия, к примеру, нельзя перегружать, а потому у них есть определенный лимит нахождения в классе и вовлеченности в учебный процесс. Для них оборудованы отдельные кабинеты инклюзии, где проводятся индивидуальные занятия. Дети с ООП занимаются и в сенсорной комнате, там есть все условия для развития моторики, и даже батуты у нас есть – они пригождаются в работе с гиперактивными учениками, – продолжает Эльмира Алимхановна и уточняет, что в комфортных школах внимание уделяется даже самым незначительным особенностям детей, которые, возможно, порой не заметны родителям, а вот школьный психолог в этом плане достаточно проницателен.

Эльмира Алимхановна признается, что новые условия работы поменяли ее восприятие школьных реалий. Если прежде очень многое приходилось планировать с оглядкой – а будет ли финансовая возможность, найдется ли помещение, оборудование, кадры? – то в школе нового типа подобных вопросов не возникает.

– Сейчас, по прошествии полугода, я привыкла к тому, что любая идея, ценная для школы, может быть осуществлена, ведь нет нехватки чего-либо или барьеров. И у меня, и у всех педагогов произошла трансформация сознания в этом плане. Я это вижу и оцениваю как специалист, имеющий ученую степень в психологии, – говорит Эльмира Султанова.

Удобство во всем

и для всех

Трансформация, к слову, кос­нулась и родителей. Так сложилось, что в комфортную школу № 102 перевелись много детей из частных школ. Не секрет, что форма собственности накладывает свой отпечаток на процесс и условия обучения ввиду возможностей учредителей и принципов заведения.

– Поначалу было непросто. В первую очередь у родителей были завышенные требования и ожидания после частных образовательных учреждений. А мы все-таки государственная школа со своими правилами и устоя­ми, мы не можем подстраи­ваться под каждого. Возник, скажем так, некоторый кризис в отношениях, – вспоминает Эльмира Алимхановна. – Но это было временным явлением. Родители достаточно быстро пришли к пониманию, что слово «комфорт­ная» в названии школы не подразумевает особое отношение, отсутствие школьной формы или отхождение от традиций эгалитарной системы. Комфортная в нашем случае – это про равенство и удобство для всех.

Свой личный номер телефона директор не скрывает. Каждое обращение руководство школы принимает во внимание, берет на заметку. При этом оттока учащихся нет. Более того, сюда стремятся попасть.

– Нашу школу начали возводить несколько позже остальных, и открыться она должна была тоже позже – в декабре 2024 года. Но, учитывая чрезмерную переуплотненность окрестных школ, все силы были брошены на запуск ее уже к началу учебного года. Так и вышло, хотя кое-какие мелкие строительные работы велись еще и в сентябре, после занятий, конечно. Наша школа стала настоящей палочкой-выручалочкой, ведь разгрузились близлежащие учебные заведения. Правда, и нам пришлось превысить свой лимит. Вместо запланированных шести сотен учеников у нас обучается свыше тысячи ребят. Но это реалии, население столицы растет, – констатирует директор.

Несмотря на большой контингент, комфортная школа № 102 не боится экспериментировать. Например, одним из экс­периментальных направлений стала Школа здорового питания, пока только для младшеклассников. Детей учат не просто теоретической базе – что из еды полезно, а что лишнее для организма – благодаря созданным условиям (хорошему оборудованию) у мальчиков и девочек есть возможность собственноручно приготовить что-то вкусное и полезное на практических занятиях. Меню выверено, в его разработке принимала участие Казахская академия питания, учитывая нынешнюю тенденцию к излишней полноте у наших детей.

Еще одно направление деятельности школы – привитие национальных ценностей во всем их многообразии. Например, это реализация тематических проектов, ношение по пятницам школьной формы с элементами национальной одеж­ды. Причем все происходит мягко и гармонично, исключительно при поддержке и с одобре­ния родителей. Это, говорят в школе, и есть один из аспектов комфортности для всех.

– Мы проводим опросы среди родителей, анкетирование детей. Инициатива должна получить одобрение, пусть нам что-то подскажут дополнительно, как сделать еще лучше. Можно сказать, что мы такое «слышащее мини-государство», мы действительно прислушиваемся к мнению учеников и их родителей, – рассказывает о работе школы Эльмира Алимхановна.

Еще одним большим преимуществом в этой комфортной школе считают… локацию. В школе царит мультикультурная среда, потому что среди учеников много ребят из иностранных посольств, расположенных поблизости. Кроме того, немало детей, кто обучался за границей, владеет несколькими языками и не понаслышке знаком с другим менталитетом. Весь этот бэкграунд позволяет формировать особую атмосферу в учебном заведении.

– Знаете, что еще нас стимулирует в развитии? Вот представьте: родители отдали в нашу школу ребенка, который профессионально занимается танцами или шахматами. Этот ребенок с уже определенным складом характера и со своими потребностями, ему нужно соответствующее окружение и пространство для роста – интеллектуального, творческого. Таких детей немало в нашей школе. И для нас это повод расти, создавать им условия обучения, не разочаровывать, если хотите. А это ведь взаимный процесс. На талантливого ребенка равняются и одноклассники. Так и формируется среда, в которой каждый реализует свой потенциал, – убеждена директор школы.

Ставка

на стабильность и молодежь

Есть в школе и своя траектория развития педагогического коллектива. Здесь делают ставку на качество. Согласитесь, невозможно требовать от слабых преподавателей высоких достижений у детей.

– Честно скажу, да это и не секрет: в образовании наблюдается серьезный дефицит кадров. К нам в школу был строгий отбор, мы «просмот­рели» более 500 кандидатов. Акцент был сделан на учителях математики. Знаю, насколько ценен хороший преподаватель этой дисциплины и как школа может потерять при его отсутствии, – отмечает Эльмира Султанова.

Такая позиция – из опыта. В «прошлой» школе кадровой текучки не было, а вот запись о работе более 30 лет кряду на одном месте кое у кого из учителей была. Значит, людям нужна стабильность. В новой школе Эльмира Алимхановна взяла это на вооружение. Как и подход к инклюзии, заключающийся, помимо хорошей методики, еще и в добром отношении к «особенным» детям.

– Коллективное сознание, культура – это бесценно. Нам надо, чтобы учителя приходили к нам с охотою и так же охотно оставались. Убеждена, что педагогика – это не только инновации, это в первую очередь традиции. И им мы обу­чаем молодых специалистов, которых у нас 18 человек. Кто-то пришел преподавать вот только выпустившись из вуза. Да, у них не всегда все получается, и не все родители поначалу были в восторге, что столько молодежи. Но мы, старшие коллеги, относимся ко всему с пониманием и предпочитаем «воспитывать» уже имеющихся учителей. Ищем компромисс, учимся друг у друга. Ведь школа, ее коллектив – это живой организм, семья, и нет ничего страшного в желании дать возможности сформироваться, надо просто подождать, – уверены в СШ № 102.

Прививаем любовь к ручному труду

Учитель художественного труда Зайра Садвакасова 13 лет учит девочек творить красоту и вкусноту руками. У Зайры Мейрамовны свое небольшое царство – кабинет, оборудованный всем необходимым для рукоделия: электрическими швейными машинками, утюгом, гладильной доской, массой коробочек с бисером, нитками, пряжей. К слову, швейных машинок хватает на всех, никто не ждет своей очереди на прострочку.

– С девочками шьем, вяжем, вышиваем, в четвертой четверти будем учиться готовить. Для старших классов задачи чуть сложнее: потихоньку осваиваем темы интерьера и дизайна, – говорит Зайра Мейрамовна.

Например, сейчас в седьмом классе девочки на уроках шьют шоппер. Кто-то уже очевидно мастерски пристрачивает детали, не боясь попасть пальцем под шуструю иголку. Кто-то отпаривает уже почти готовую сумку. Классом младше девочки учатся шить фартуки, у пятиклашек по плану – юбка.

– Конечно, в любой параллели есть девочки, которые преж­де никогда не держали в руках иголку, не приходилось им готовить, не умеют вышивать. Бывает, что не всем по душе какое-то конкретное занятие, кто-то говорит: «Зачем мне этому учиться, если я все равно никогда не буду этим заниматься?» – рассказывает преподаватель.

Но обычно все складывается наилучшим образом. Во-первых, в школе созданы все условия для плавного введения детей в процесс. Закончат с шитьем – перейдут к готовке. Кабинет «швейная мастерская» транс­формируется в «кухню», все оборудование для этого уже подготовлено: есть и миксер, и кухонный комбайн, и кухонная утварь.

А во-вторых, чаще всего получается так: Зайра Мейрамовна показывает, что будут шить-кроить в этом «сезоне» – и у девчонок загораются глаза. И потом сами шьют с удовольствием, а когда изделие готово, то вообще радости нет предела. Многие из учениц успевают сшить то, что положено по плану, а дальше полет фантазий и желания не ограничены. Приносят ткани на свой выбор, учитель помогает сделать эскиз.

– У меня в пятом классе есть девочка-мастерица, которая умеет очень многое. Рассказывает: «Мама мне вот такой материал купила, вот такой бисер…» А однажды попросила: «Научите меня вязать». Оказалось, что у нее бабушка вяжет мягкие игрушки, и ей очень хотелось научиться самой, не дожидаясь шестого класса. Показала, объяснила – все схватывает на лету. Конечно, такие ученицы – отрада для меня. Да и в целом прихожу к выводу, что современным детям интересен ручной труд, – делится преподаватель. – Творческое развитие – очень важный элемент обучения.

По наблюдениям Зайры Мейрамовны, дети отдыхают на уроках труда. Особенно благо­творно­ сказывается любое рукоделие, которое умиротво­ряет и расслабляет после сложных уроков типа физики и математики.