Восточноказахстанцев без спроса лишили быстрого и комфортного железнодорожного маршрута до Алматы.

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С 3 сентября «Қазақстан темір жолы» отменил курсирование коммерческого поезда «Тальго» № 69⁄70 Алматы-2 – Оскемен-1 между южным мегаполисом и областным центром Восточного Казахстана. Причем восток стал единственным регионом-невезунчиком – в Шымкенте, Атырау, Жезказгане, наоборот, с сентября появились дополнительные поезда.

Расстояние между Усть-Каменогорском и Алматы составляет примерно 1,1 тыс. км. На «Тальго» путь занимал 18 часов. На социальном поезде Алматы – Оскемен-1, который по-прежнему курсирует ежедневно, 26 часов – на 8 часов больше!

Есть, конечно, альтернатива в виде автомобильного и авиасообщения. Автобус идет 17–18 часов, зимой дорога занимает еще больше времени, и, главное, она не безопасна. В морозы зачастую замерзает топливо, автомобили подстерегают снежные заносы, гололед. Кроме того, трасса Алматы – Усть-Каменогорск который год реконструируется, полпути – это жуткие объезды. Об авиарейсах, наверное, не стоит и упоминать: цены на билеты стартуют от 70 тыс. тенге и могут взлетать выше 150–160 тыс. Большинству жителей области такие путешествия точно не по карману.

В 2008 году на востоке страны начала действовать новая железная дорога Усть-Каменогорск – Шар. Она избавила марш­рут от участка, заходившего «локтем» на российскую территорию, и заметно сократила время в пути и до Алматы, и до Астаны. Люди радовались, говорили рахмет. Через шесть лет ҚТЖ запустил поезд «Тулпар – Тальго», доставлявший пассажиров еще быст­рее – за 18 часов. Все билеты на него раскупались, как правило, заранее, несмотря на то что были ощутимо дороже, чем на обычный маршрут с заходом в российский «локоть».

А дальше началась чехарда – другое слово трудно подобрать. В августе 2020-го «Тальго», курсировавший между Усть-Каменогорском и южным мегаполисом, отменили под предлогом… ковидных ограничений. В июне 2021-го вернули. В апреле ­2022-го вновь отменили, причем уже без объяснений, в июле – восстановили.

И вот наступает сентябрь: студенты едут на учебу, отпускники спешат домой, бабушки и дедушки везут урожай и гостинцы детям и внукам. То есть горячее время, или, как теперь говорят, «движуха». И в этот момент компания вновь лишает восточноказахстанцев комфортного поезда. Отбрасывает регион на полтора десятка лет назад!

– В «Қазақстан темір жолы» принимают решения, затрагиваю­щие интересы поч­ти 800 тысяч жителей облас­ти, – отметил депутат Восточно-Казахстанского областного маслихата Куат Рахимбердин. – При этом никто не обратился к депутатам, не посоветовался, не подумал, насколько отмена поезда может усложнить жизнь людям. Больше всего удивляет, что одновременно с закрытием коммерческого поезда «Тальго» № 69⁄70 Алматы-2 – Оскемен-1 национальный перевозчик запустил социальные ежедневные «Тальго» из столицы в Шымкент, Атырау и Жезказган. Мы, конечно, рады за жителей этих регионов, они чувствуют о себе заботу. Но, согласитесь, по отношению к восточноказахстанцам это выглядит некрасиво.

«Сюрприз» от национального перевозчика вызвал в соцсетях резонанс. Несправедливость и равнодушие – вот два слова, чаще всего звучавшие в комментариях. По мнению депутата и профессионального юриста, столь избирательный подход ҚТЖ, когда у одного региона отбирают востребованный комфортный состав и запускают его в другом, противоречит принципу равенства казахстанцев.

Дайте денег

«Казправда» попросила ҚТЖ объяснить причины, на основании которых было принято столь непопулярное решение. Ответ дали в дочернем АО «Пассажирские перевозки». Здесь пояснили, что курсирование пассажирских поездов осуществляется по заказам Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, а также местных исполнительных органов.

Они заключают с перевозчиком договоры на долгосрочное субсидирование расходов по социально значимым направлениям. Именно эти маршруты являются первоочередными для железнодорожников. Коммерчес­кие поезда могут быть сформированы лишь при условии, что есть парк свободных вагонов, расходы на них (цитата) «перекрываются за счет собственных средств АО».

«Коммерческий поезд № 69⁄70 по маршруту Алматы-2 – Оскемен-1 с повышенным уровнем скорости и комфортности был организован как экспресс-перевозка в качестве альтернативы социально значимому поезду № 351⁄352 сообщением Алматы-2 – Оскемен, – значится в ответе АО «Пассажирские перевозки». – Ввиду высокой себестоимости и отсутст­вия субсидирования расходов перевозчика по поезду № 69⁄70, а также в целях исполнения обязательств перед Комитетом транспорта МИИР РК с 5 сентяб­ря обновлен подвижной состав скорого поезда № 73⁄74 Алматы-2 – Жезказган… за счет отмены с 3 сентяб­ря… коммерческого поезда № 69⁄70 Алма­ты-2 – Оскемен-1».

Высокие накладные расходы в компании объяснили малонаселенностью региона вдоль маршрута следования, даже привели странную цифру 60%. При этом в 2021 году комфорт­ным поездом воспользовались примерно 52,5 тыс. пассажиров, в 2022-м – 53,8 тыс. И это несмот­ря на то что поезд отменяли на несколько месяцев!

Как заверили в АО, ведомство готово организовать «Тальго» между южным мегаполисом и Усть-Каменогорском, если будут выделены (цитата) «соответствующего размера субсидии». Короче, где больше заплатят, там и будут возить, ничего личного, чисто бизнес.

Дополнительно в АО расписали пять транзитных пассажирских поездов, следующих якобы через Восточно-Казахстанскую область в Алматы. Все пять – это составы с конечной станцией в Семее или проходящие через территорию нынешней области Абай! Даже если теоретически предположить, что устькаменогорец купил билет на такой транзитный поезд, ему придется проехать до ближайшей станции Жангиз-Тобе 150 км, до Семея – 220 км! К чему компания вообще упомянула эту лукавую статистику?

Кстати, судя по данным АО «Пассажирские перевозки», с сентября также исчезли коммерческие поезда № 29⁄30 Атырау – Алматы и № 712⁄711 Астана – Шымкент. Правда, в отличие от востока страны там вагоны «Тальго» не забрали для нужд другого региона, а использовали на тех же направлениях – обновили ими старые составы.