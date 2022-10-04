Проблемная зона Не везет! 4 октября 2022 г. 0:00 Галина Вологодская Восточноказахстанцев без спроса лишили быстрого и комфортного железнодорожного маршрута до Алматы. Назад в прошлое С 3 сентября «Қазақстан темір жолы» отменил курсирование коммерческого поезда «Тальго» № 69⁄70 Алматы-2 – Оскемен-1 между южным мегаполисом и областным центром Восточного Казахстана. Причем восток стал единственным регионом-невезунчиком – в Шымкенте, Атырау, Жезказгане, наоборот, с сентября появились дополнительные поезда. Расстояние между Усть-Каменогорском и Алматы составляет примерно 1,1 тыс. км. На «Тальго» путь занимал 18 часов. На социальном поезде Алматы – Оскемен-1, который по-прежнему курсирует ежедневно, 26 часов – на 8 часов больше! Есть, конечно, альтернатива в виде автомобильного и авиасообщения. Автобус идет 17–18 часов, зимой дорога занимает еще больше времени, и, главное, она не безопасна. В морозы зачастую замерзает топливо, автомобили подстерегают снежные заносы, гололед. Кроме того, трасса Алматы – Усть-Каменогорск который год реконструируется, полпути – это жуткие объезды. Об авиарейсах, наверное, не стоит и упоминать: цены на билеты стартуют от 70 тыс. тенге и могут взлетать выше 150–160 тыс. Большинству жителей области такие путешествия точно не по карману. В 2008 году на востоке страны начала действовать новая железная дорога Усть-Каменогорск – Шар. Она избавила маршрут от участка, заходившего «локтем» на российскую территорию, и заметно сократила время в пути и до Алматы, и до Астаны. Люди радовались, говорили рахмет. Через шесть лет ҚТЖ запустил поезд «Тулпар – Тальго», доставлявший пассажиров еще быстрее – за 18 часов. Все билеты на него раскупались, как правило, заранее, несмотря на то что были ощутимо дороже, чем на обычный маршрут с заходом в российский «локоть». А дальше началась чехарда – другое слово трудно подобрать. В августе 2020-го «Тальго», курсировавший между Усть-Каменогорском и южным мегаполисом, отменили под предлогом… ковидных ограничений. В июне 2021-го вернули. В апреле 2022-го вновь отменили, причем уже без объяснений, в июле – восстановили. И вот наступает сентябрь: студенты едут на учебу, отпускники спешат домой, бабушки и дедушки везут урожай и гостинцы детям и внукам. То есть горячее время, или, как теперь говорят, «движуха». И в этот момент компания вновь лишает восточноказахстанцев комфортного поезда. Отбрасывает регион на полтора десятка лет назад! – В «Қазақстан темір жолы» принимают решения, затрагивающие интересы почти 800 тысяч жителей области, – отметил депутат Восточно-Казахстанского областного маслихата Куат Рахимбердин. – При этом никто не обратился к депутатам, не посоветовался, не подумал, насколько отмена поезда может усложнить жизнь людям. Больше всего удивляет, что одновременно с закрытием коммерческого поезда «Тальго» № 69⁄70 Алматы-2 – Оскемен-1 национальный перевозчик запустил социальные ежедневные «Тальго» из столицы в Шымкент, Атырау и Жезказган. Мы, конечно, рады за жителей этих регионов, они чувствуют о себе заботу. Но, согласитесь, по отношению к восточноказахстанцам это выглядит некрасиво. «Сюрприз» от национального перевозчика вызвал в соцсетях резонанс. Несправедливость и равнодушие – вот два слова, чаще всего звучавшие в комментариях. По мнению депутата и профессионального юриста, столь избирательный подход ҚТЖ, когда у одного региона отбирают востребованный комфортный состав и запускают его в другом, противоречит принципу равенства казахстанцев. Дайте денег «Казправда» попросила ҚТЖ объяснить причины, на основании которых было принято столь непопулярное решение. Ответ дали в дочернем АО «Пассажирские перевозки». Здесь пояснили, что курсирование пассажирских поездов осуществляется по заказам Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, а также местных исполнительных органов. Они заключают с перевозчиком договоры на долгосрочное субсидирование расходов по социально значимым направлениям. Именно эти маршруты являются первоочередными для железнодорожников. Коммерческие поезда могут быть сформированы лишь при условии, что есть парк свободных вагонов, расходы на них (цитата) «перекрываются за счет собственных средств АО». «Коммерческий поезд № 69⁄70 по маршруту Алматы-2 – Оскемен-1 с повышенным уровнем скорости и комфортности был организован как экспресс-перевозка в качестве альтернативы социально значимому поезду № 351⁄352 сообщением Алматы-2 – Оскемен, – значится в ответе АО «Пассажирские перевозки». – Ввиду высокой себестоимости и отсутствия субсидирования расходов перевозчика по поезду № 69⁄70, а также в целях исполнения обязательств перед Комитетом транспорта МИИР РК с 5 сентября обновлен подвижной состав скорого поезда № 73⁄74 Алматы-2 – Жезказган… за счет отмены с 3 сентября… коммерческого поезда № 69⁄70 Алматы-2 – Оскемен-1». Высокие накладные расходы в компании объяснили малонаселенностью региона вдоль маршрута следования, даже привели странную цифру 60%. При этом в 2021 году комфортным поездом воспользовались примерно 52,5 тыс. пассажиров, в 2022-м – 53,8 тыс. И это несмотря на то что поезд отменяли на несколько месяцев! Как заверили в АО, ведомство готово организовать «Тальго» между южным мегаполисом и Усть-Каменогорском, если будут выделены (цитата) «соответствующего размера субсидии». Короче, где больше заплатят, там и будут возить, ничего личного, чисто бизнес. Дополнительно в АО расписали пять транзитных пассажирских поездов, следующих якобы через Восточно-Казахстанскую область в Алматы. Все пять – это составы с конечной станцией в Семее или проходящие через территорию нынешней области Абай! Даже если теоретически предположить, что устькаменогорец купил билет на такой транзитный поезд, ему придется проехать до ближайшей станции Жангиз-Тобе 150 км, до Семея – 220 км! К чему компания вообще упомянула эту лукавую статистику? Кстати, судя по данным АО «Пассажирские перевозки», с сентября также исчезли коммерческие поезда № 29⁄30 Атырау – Алматы и № 712⁄711 Астана – Шымкент. Правда, в отличие от востока страны там вагоны «Тальго» не забрали для нужд другого региона, а использовали на тех же направлениях – обновили ими старые составы.