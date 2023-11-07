Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане

В РГП "Казгидромет" сообщили, что во вторник, 7 ноября, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Риддере, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Караганде, а также в Алматы и Астане, передает Kazpravda.kz