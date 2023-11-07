Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
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В РГП "Казгидромет" сообщили, что во вторник, 7 ноября, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Риддере, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Караганде, а также в Алматы и Астане, передает Kazpravda.kz
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).