​Неделя казахстанского кино в Армении

В Ереване в честь 25-летия дип­ломатических отношений между Республикой Казахстан и Респуб­ликой Арменией проходит Неделя казахстанского кино. В кинотеатре «Москва» зрители могут увидеть лучшие произведения отечественных кинематографис­тов разных лет.

На открытие Недели пришли представители творческой интеллигенции, в том числе Союза кинематографистов Армении, Министерства культуры, деловых кругов, государственных учреждений и ведомств, а также дипломатического корпуса. Первым был показан художественный фильм «Шал», снятый режиссером Ермеком Турсуновым по мотивам повес­ти Э. Хемингуэя «Старик и море». Картину представил исполнитель главной роли Ерболат Тогузаков.

Также в рамках мероприятия пройдут показы картин производства киностудии «Казахфильм»: «Подарок Сталину» и «Небо мое­го детства» (режиссер Рустем Абдрашов), «Кочевники» (Сергей Бодров-старший, Талгат Теменов, Иван Пассер). Завершит неделю приключенческий фильм «Транссибирский экспресс» режиссера Эльдора Уразбаева.

Главной целью проекта является укрепление двусторонних отношений между странами в области кинематографии, знакомство армянского зрителя с современным кино Казахстана.