Об этом сообщили в столичной прокуратуре
В пользу государственного предприятия ТОО «City Transportation Systems» передано 76 объектов недвижимости должников на сумму 1,5 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны
В другом случае после принятых прокуратурой мер одна из частных компаний выплатила столичной школе долг в размере 17 млн тенге.
"Комплексные действия прокуратуры позволили в текущем году пополнить активы государства на общую сумму 2,9 млрд тенге.
Работа в данном направлении продолжается", - добавили в ведомстве.