Об этом сообщили в столичной прокуратуре

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В пользу государственного предприятия ТОО «City Transportation Systems» передано 76 объектов недвижимости должников на сумму 1,5 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны

В другом случае после принятых прокуратурой мер одна из частных компаний выплатила столичной школе долг в размере 17 млн тенге.